Абонент временно недоступен: стали известны причины плохой связи в Новосибирске

Тему установки в Новосибирске опор двойного назначения участники телеком-рынка поднимают уже много лет. Инициаторами ее обсуждения до сих пор были предприниматели.

— На Кирова, 3 мы выезжали с техническими специалистами каждого оператора из большой четверки, проводили замеры. В результате неудовлетворительное качество связи замеры показали по оператору «Мегафон», станции которого располагаются на удаленном расстоянии от Заксобрания, — сообщил и.о. министра цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь. — Компания подготовила предложение для установки базовой станции сотовой связи на пересечении улиц Кирова и Шевченко: была предложена установка дополнительной опоры в полосе отвода автодороги либо замена опоры на опору двойного назначения. Место выбрано с учетом радиопланирования. Другие места пока находятся в проработке, и не факт, что будут найдены.

В этот раз проблему подняли органы власти — исполнительной и законодательной. Заксобрание Новосибирской области пожаловалось на перебои с сотовой связью в своем здании, а также на мостах, которые соединяют берега города. Специалисты Минцифры изучили ситуацию не только в районе регионального парламента, но и в целом зону покрытия в Новосибирске.

Однако, по словам Цукаря, оператор получил отказ от мэрии Новосибирска — с предложением искать другие места для размещения.

— Отказ не совсем понятен, так как в Новосибирске (остановка «Весенняя»), в Москве, в других городах есть примеры, когда у дорог устанавливаются опоры двойного назначения, они эстетически вписываются в ландшафт общей территории, совмещаются с опорами освещения, — говорит чиновник. — Отказ получен от департамента дорожного строительства и благоустройства мэрии по обоим вариантам. Просьба к коллегам: посмотреть, есть ли там возможность для установки.

Заммэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что категоричного отказа в установке не было, и предложил оператору немного сдвинуть место предполагаемой установки опоры и взять в аренду участок под ее установку.

Наличие перебоев со связью специалисты Минцифры выявили и на мостах Новосибирска, в том числе после анализа обращений граждан.

— На территории Октябрьского моста изначально качество покрытия было удовлетворительное, но после реконструкции подъезда к мосту были убраны все рекламные конструкции, где ранее размещались станции сотовой связи. В результате демонтажа случилась просадка по качеству связи, — говорит Сергей Цукарь. — Сейчас на территории парка «Арена» станцию сотовой связи поставили «Мегафон», «Билайн» и Tele2. Пока сохраняется низкое качество связи у МТС. Место для установки найдено — на козырьке строящейся станции метро «Спортивная». Оператор получил отказ от МП «Метро МиР» на выдачу техусловий для размещения, со ссылкой на необходимость ввода станции в эксплуатацию.

Олег Клемешов подтвердил, что до приема станции Госэкспертизой, размещать объекты телеком-оператора на ней невозможно.

По словам министра, после экспресс-анализа качества связи на Димитровском мосту выяснилось, что в этой локации неудовлетворительное качество связи у «Мегафона». Со стороны правого берега компания нашла место для установки опоры, со стороны левого — еще ищет. На Бугринском мосту, по данным операторов, перебоев со связью нет, но новосибирцы заявляют об обратном, и Минцифры намерен проверить карту покрытия. По дамбе ГЭС у чиновников пока нет информации. Что касается строящегося четвертого моста, то по предварительной информации, имеющейся у Минцифры, «Билайн» и Tele2 уже провели расчеты и обещают устойчивую связь. МТС и «Мегафон» находятся в процессе расчетов. При необходимости телеком-операторы планируют доустанавливать станции.

— До 2027 года с улиц Новосибирска планируют убрать большинство рекламных конструкций, где ранее размещались станции сотовой связи. Необходимо прорабатывать вопрос установки опор двойного назначения, иначе мы в городе получим ухудшение качества связи, — предупредил Сергей Цукарь.

При этом министр обозначил проблему, которая волнует телеком-операторов Новосибирска.

Олег Клемешев отметил, что при установке опор двойного назначения возникает много вопросов.

— У каждого свое восприятия эстетики — такая опора в три раза выше остальных. Возникают вопросы при обслуживании линий электроосвещения. Провайдеры размещают на опорах свое оборудование и вносят за это плату. Наличие дополнительного дорогостоящего оборудования может негативно отразиться на обслуживании, — перечисляет Клемешев. — Плюс при ДТП нужно максимально быстро восстановить освещение, работу провайдеров.

Тем не менее депутаты регионального парламента приняли решение более детально проработать вопрос с установкой в Новосибирске опор двойного назначения.

Ранее редакция рассказывала о том, что экс-министр цифрового развития Новосибирской области, экс-федеральный чиновник вошел в топ-менеджмент лидера рынка телеком-инфраструктуры России. Он заявлял об интересе развития инфраструктуры в Новосибирске.