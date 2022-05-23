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Биотехнопарк Кольцово получил более 10 млн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года

  • 23/05/2022, 14:48
Новости Новосибирска
Новосибирский Биотехнопарк, расположенный в наукограде Кольцово, впервые завершил год с чистой прибылью (с учетом амортизации оборудования).

По итогам 2021 года показатель составил 10,8 млн рублей. Результат был достигнут за счет комплекса услуг, оказываемых лабораториями Биотехнопарка.

Доходы Биотехнопарка в отчетном периоде составили 315,1 млн рублей, что на 92,5 млн рублей выше показателя 2020-го года.

«Проект развивается, у него отличные перспективы. По итогам 2021 года Биотехнопарк вышел на чистую прибыль: если годом ранее была получена управленческая прибыль, то по итогам 2021 года чистая прибыль составила 10,8 млн рублей, и это уже показатель с учетом амортизации оборудования. Сейчас АИР с правительством региона работает над тем, чтобы подобрать землю для второй очереди парка. Для нас передача Биотехнопарка под управление Агентства была определенным вызовом, но мы были уверены, что справимся с задачей, и сейчас, в том числе, по результатам финансовой деятельности,  видим, что получилось придать проекту новый импульс развития. АИР, располагая сотрудниками с разнообразными компетенциями, и имея на своей базе Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, готов и в дальнейшем продолжать работу по оздоровлению различных государственных предприятий по поручению губернатора и властей региона», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Напомним, что в 2019 году Биотехнопарк по решению правительства региона был передан под управление Агентства инвестиционного развития  НСО. В 2020 году проект вышел на самоокупаемость, тем самым выполнив поставленную властями Новосибирской области задачу.

«Чистая прибыль получена за счет широкого перечня услуг лабораторий Биотехнопарка – микробиологической, химико-аналитической, клинико-диагностической и электротехнической. В 2021 году было значительно увеличено количество проводимых Биотехнопарком исследований, в частности, мы стали работать с Минздравом региона в области вирусологии и бактериологии. Большая доля заказов приходится на сегмент КДЛ (работа с поликлиниками). Кроме того, значительно выросло число клиентов из числа биотехнологических и фармацевтических компаний Новосибирской области и соседних регионов», — прокомментировал генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов.

По словам Александра Иванова, в текущем году специалисты Биотехнопарка планируют приступить к молекулярно-генетическим исследованиям крови для выявления расположенности к онкологическим заболеваниям и исследования крови у больных миелолейкозом, лимфолейкозом, что позволит определять специалистам тактику  лечения и ведения больных. Медицинские учреждения города и области прикреплены к Биотехнопарку приказом Министерством здравоохранения НСО (онкологические центры, например ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер», Новосибирский гематологический центр и другие больницы города и области)

Кроме того, к осени в Биотехнопарке будет запущена производственная линия для мелкосерийного выпуска медицинских препаратов и БАДов. Предполагается организация как контрактного, так и собственного производства. Продукция будет производиться как в единичных капсулах, так и в блистерах с капсулами. Новая линия, в том числе, поможет разработчикам лекарственных препаратов произвести небольшую партию продукции для дальнейших исследований и сертификации.

Биотехнопарк Новосибирской области — это научно-производственная площадка, которая аккумулирует компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством в сфере биотехнологий и смежных областях. Проект инициирован Правительством Новосибирской области и администрацией наукограда Кольцово.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии инновации


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