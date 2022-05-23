Биотехнопарк Кольцово получил более 10 млн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года

По итогам 2021 года показатель составил 10,8 млн рублей. Результат был достигнут за счет комплекса услуг, оказываемых лабораториями Биотехнопарка.

Доходы Биотехнопарка в отчетном периоде составили 315,1 млн рублей, что на 92,5 млн рублей выше показателя 2020-го года.

«Проект развивается, у него отличные перспективы. По итогам 2021 года Биотехнопарк вышел на чистую прибыль: если годом ранее была получена управленческая прибыль, то по итогам 2021 года чистая прибыль составила 10,8 млн рублей, и это уже показатель с учетом амортизации оборудования. Сейчас АИР с правительством региона работает над тем, чтобы подобрать землю для второй очереди парка. Для нас передача Биотехнопарка под управление Агентства была определенным вызовом, но мы были уверены, что справимся с задачей, и сейчас, в том числе, по результатам финансовой деятельности, видим, что получилось придать проекту новый импульс развития. АИР, располагая сотрудниками с разнообразными компетенциями, и имея на своей базе Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, готов и в дальнейшем продолжать работу по оздоровлению различных государственных предприятий по поручению губернатора и властей региона», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Напомним, что в 2019 году Биотехнопарк по решению правительства региона был передан под управление Агентства инвестиционного развития НСО. В 2020 году проект вышел на самоокупаемость, тем самым выполнив поставленную властями Новосибирской области задачу.

«Чистая прибыль получена за счет широкого перечня услуг лабораторий Биотехнопарка – микробиологической, химико-аналитической, клинико-диагностической и электротехнической. В 2021 году было значительно увеличено количество проводимых Биотехнопарком исследований, в частности, мы стали работать с Минздравом региона в области вирусологии и бактериологии. Большая доля заказов приходится на сегмент КДЛ (работа с поликлиниками). Кроме того, значительно выросло число клиентов из числа биотехнологических и фармацевтических компаний Новосибирской области и соседних регионов», — прокомментировал генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов.

По словам Александра Иванова, в текущем году специалисты Биотехнопарка планируют приступить к молекулярно-генетическим исследованиям крови для выявления расположенности к онкологическим заболеваниям и исследования крови у больных миелолейкозом, лимфолейкозом, что позволит определять специалистам тактику лечения и ведения больных. Медицинские учреждения города и области прикреплены к Биотехнопарку приказом Министерством здравоохранения НСО (онкологические центры, например ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер», Новосибирский гематологический центр и другие больницы города и области)

Кроме того, к осени в Биотехнопарке будет запущена производственная линия для мелкосерийного выпуска медицинских препаратов и БАДов. Предполагается организация как контрактного, так и собственного производства. Продукция будет производиться как в единичных капсулах, так и в блистерах с капсулами. Новая линия, в том числе, поможет разработчикам лекарственных препаратов произвести небольшую партию продукции для дальнейших исследований и сертификации.

Биотехнопарк Новосибирской области — это научно-производственная площадка, которая аккумулирует компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством в сфере биотехнологий и смежных областях. Проект инициирован Правительством Новосибирской области и администрацией наукограда Кольцово.