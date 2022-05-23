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Что в организмах жителей области выявила диспансеризация?

  • 23/05/2022, 14:27
Автор:
новости Новосибирска
Одно из наиболее частых явлений — заболевания системы кровообращения.

Более чем у половины жителей Новосибирской области, прошедших диспансеризацию, выявлены заболевания системы кровообращения. Такие данные привел в своем докладе на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного Минздрава Константин Хальзов. Всего с начала года выявлены почти 8 тысяч заболеваний.

Ведущее место в структуре заболеваний занимают заболевания в системе кровообращения, сообщает глава Минздрава. Зарегистрированы более 160 факторов риска развития хронических и инфекционных заболеваний. Наиболее распространенные из них нерациональное питание и низкая физическая активность.

Помимо болезней системы кровообращения, как сообщает министр, только в ходе выездных осмотров, выявлены более 800 заболеваний, в том числе 367 злокачественных образований и подозрений на туберкулез. В настоящее время пациенты с выявленными заболеваниями записаны на прием к профильным специалистам и направлены на лечение.

Отдельного внимания заслуживают граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, для которых проводится углубленная диспансеризация.

Граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, приглашаются на углубленную диспансеризацию представителями медицинских организаций или страховыми организациями посредством обзвона и СМС-оповещений, говорит Константин Хальзов. Первый этап диспансеризации прошли более 11 тысяч человек, выявлены 5 тысяч заболеваний. Из числа выявленных заболеваний на первом месте находится постковидный синдром.

Что включает в себя постковидный синдром министр не расшифровал.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, в проведении профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения участвуют 66 медицинских организаций разных форм собственности. Запись граждан осуществляется через портал «Госуслуги», по телефону 122, по телефонам регистратур и колл-центров медицинских организаций. На 2022 год запланированы 750 тысяч осмотров. Для жителей отдаленных населенных пунктов работают 16 передвижных комплексов. В настоящее время выполнены 15% годового плана (126,2 тысячи человек). Проведены более 400 выездов в населенные пункты Новосибирской области, осмотрены более 13 тысяч пациентов.

 

Ранее редакция рассказывала о программах реабилитации после ковида в Новосибирской области. 

Фото с сайта Минздрава Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирск медицина коронавирус Диспансеризация


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