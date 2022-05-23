Что в организмах жителей области выявила диспансеризация?

Более чем у половины жителей Новосибирской области, прошедших диспансеризацию, выявлены заболевания системы кровообращения. Такие данные привел в своем докладе на оперативном совещании в региональном правительстве глава областного Минздрава Константин Хальзов. Всего с начала года выявлены почти 8 тысяч заболеваний.

— Ведущее место в структуре заболеваний занимают заболевания в системе кровообращения, — сообщает глава Минздрава. — Зарегистрированы более 160 факторов риска развития хронических и инфекционных заболеваний. Наиболее распространенные из них — нерациональное питание и низкая физическая активность.

Помимо болезней системы кровообращения, как сообщает министр, только в ходе выездных осмотров, выявлены более 800 заболеваний, в том числе 367 злокачественных образований и подозрений на туберкулез. В настоящее время пациенты с выявленными заболеваниями записаны на прием к профильным специалистам и направлены на лечение.

Отдельного внимания заслуживают граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, для которых проводится углубленная диспансеризация.

— Граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, приглашаются на углубленную диспансеризацию представителями медицинских организаций или страховыми организациями посредством обзвона и СМС-оповещений, — говорит Константин Хальзов. — Первый этап диспансеризации прошли более 11 тысяч человек, выявлены 5 тысяч заболеваний. Из числа выявленных заболеваний на первом месте находится постковидный синдром.

Что включает в себя постковидный синдром министр не расшифровал.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, в проведении профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения участвуют 66 медицинских организаций разных форм собственности. Запись граждан осуществляется через портал «Госуслуги», по телефону 122, по телефонам регистратур и колл-центров медицинских организаций. На 2022 год запланированы 750 тысяч осмотров. Для жителей отдаленных населенных пунктов работают 16 передвижных комплексов. В настоящее время выполнены 15% годового плана (126,2 тысячи человек). Проведены более 400 выездов в населенные пункты Новосибирской области, осмотрены более 13 тысяч пациентов.

Ранее редакция рассказывала о программах реабилитации после ковида в Новосибирской области.