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Дача на связи: МТС прокачала LTE-интернет в пригородах Новосибирска

  • 23/05/2022, 15:32
МТС модернизировала оборудование в дачных локациях близ Новосибирска.

новости бизнесаВ результате жители 28 населенных пунктов и СНТ теперь могут комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами.

МТС установила дополнительное оборудование 4G в деревнях и дачных массивах Искитимского и Ордынского районов, которые находятся на берегу Обского моря: Нижнекаменка, Каменка, Морозово, СНТ «Обской залив» и других. Теперь можно онлайн слушать музыку, совершать платежи, вызывать такси, включать детям мультики на YouTube и выкладывать в соцсети селфи с шашлыками.

Возможность пользоваться интернетом на комфортных скоростях также получили поселки, села и деревни Новосибирского района, где расположены дачные массивы и загородные дома новосибирцев: Железнодорожный, Мочище, Плотниково, Ленинское, Кубовая, Озерный, Станционный, Криводановский, Толмачевский и Новолуговской сельсоветы, а также СНТ «Нива», «Луч-2», «Геофизик», «Тихие зори и «Элитное»

Дачники и жители деревень Воробьево, Большой Оёш и Пихтовка Колыванского района могут выходить в интернет и звонить по сотовому, буквально не отходя от грядки.

«Жители пригородов и дачных массивов Новосибирска в среднем скачивают почти тот же объем мобильного трафика, что и горожане. Поэтому мы подготовили сеть в прилегающих к Новосибирску районов к летним нагрузкам, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться привычными городскими благами – связью, мобильным интернетом, кино и видеоконтентом, общением в соцсетях. Так что можно смело планировать загородные каникулы и дачные отпуска», – сообщил директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

Фото компании МТС

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : мобильная связь интернет на даче 4G


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