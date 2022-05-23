Дача на связи: МТС прокачала LTE-интернет в пригородах Новосибирска

В результате жители 28 населенных пунктов и СНТ теперь могут комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами.

МТС установила дополнительное оборудование 4G в деревнях и дачных массивах Искитимского и Ордынского районов, которые находятся на берегу Обского моря: Нижнекаменка, Каменка, Морозово, СНТ «Обской залив» и других. Теперь можно онлайн слушать музыку, совершать платежи, вызывать такси, включать детям мультики на YouTube и выкладывать в соцсети селфи с шашлыками.

Возможность пользоваться интернетом на комфортных скоростях также получили поселки, села и деревни Новосибирского района, где расположены дачные массивы и загородные дома новосибирцев: Железнодорожный, Мочище, Плотниково, Ленинское, Кубовая, Озерный, Станционный, Криводановский, Толмачевский и Новолуговской сельсоветы, а также СНТ «Нива», «Луч-2», «Геофизик», «Тихие зори и «Элитное»

Дачники и жители деревень Воробьево, Большой Оёш и Пихтовка Колыванского района могут выходить в интернет и звонить по сотовому, буквально не отходя от грядки.