Биотехнопарк сможет работать в сфере ОМС

Губернатор области Андрей Травников подписал распоряжение об установлении срока подачи уведомления о включении акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Документ размещен на официальном сайте правительства региона.

— В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» установить срок подачи уведомления о включении акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, до 20.06.2020 года, — говорится в документе.

Напомним, в середине мая Биотехнопарк начал проводить тестирование на антитела к COVID-19. Участие в системе ОМС позволит УК проводить эту работу по госзаказу и она будет оплачиваться из системы ОМС. Биотехнопарк сотрудничает по тестированию на COVID-19 и антител к нему с 4 компаниями: медицинским центром «Новосибирской аптечной сети», «Клиникой Пасман», клиникой «Претор» и санаторием «Сибиряк».

Фото Юлии Даниловой