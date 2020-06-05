Центр РОСТ получит землю в рамках МИП для строительства школы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о выделении ООО «Развитие образовательных систем и технологий» земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) по строительству проекта «Школа» (Создание Центра Развития Образовательных Систем и Технологий в г. Новосибирск – центр РОСТ).

Согласно документу, мэрии города Новосибирска рекомендовано предоставить земельный участок по ул. Победы, з/у 55а, ориентировочной площадью 19 744 кв. метров в аренду без проведения торгов обществу для реализации проекта.

Срок реализации проекта составляет пять лет, в том числе: срок получения разрешения на строительство – 2020 год; срок завершения строительно-монтажных работ – 2022-2024 годы; срок ввода объектов строительства в эксплуатацию – 2022- 2024 годы.

Фото: предоставлено АО «ТРАНСЕРВИС»