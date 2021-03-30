ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию

Воспользовавшись ситуацией, когда гражданам иностранных государств нужно предъявлять справку о наличии отрицательного теста на коронавирус, так называемый «бизнес» наладили мошенники в Новосибирске, сообщает ФСБ.

Представители ФСБ РФ задержали группу недобросовестных граждан, специализировавшихся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для въезда на территорию Российской Федерации. Появилось видео задержания и оперативных действий в отношении участников преступной группировки. Запись уже успела облететь Сеть.

Днем оперативники пограничного управления спецслужбы прибыли в обычное офисное здание в центре Новосибирска, где под видом врачей работали настоящие мошенники. У задержанных изъяли 1000 заполненных «липовых» бланков с ПЦР-тестами, 400 справок-приглашений и три миллиона рублей в российской и зарубежной валюте. Толстые пачки подложных документов о якобы успешно сданном ПЦР-тесте в России должны были отправиться за границу. При этом на каждом имелась почти «настоящая» голограмма одной из городских поликлиник, однако о пациентах с такими фамилиями и данными тестов там даже не имели представления.