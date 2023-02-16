Биржу технологических проектов планируют создать в Приангарье

Биржу технологических кейсов намерен запустить в 2023 году Фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области – проектный офис НОЦ «Байкал». Об этом сообщает пресс-службы правительства Иркутской области.

– В рамках проекта предприятия региона смогут представить научному сообществу существующие технические и технологические проблемы, а ученые, в свою очередь, возьмутся за решение того или иного вопроса, – отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Евгения Семенова, директор Фонда, биржа технологических кейсов родилась по образу уже реализуемой с конца прошлого года биржи патентов, в рамках которой результаты научной работы ученых Прибайкалья презентовали региональному бизнесу. Авторы проектов получили экспертное мнение о перспективах внедрения разработок в экономику, а некоторые – конкретные предложения о сотрудничестве. Оба проекта будут проводиться на постоянной основе.

– Бизнесу необходимо знать о новых разработках, а ученым – запросы компаний. Без диалога между наукой и бизнесом развитие высокотехнологичной экономики невозможно, – подчеркнул Евгений Семенов.

Третий проект научно-образовательного центра – кадровый резерв. Он станет логичным продолжением ежегодных именных стипендий, которые фонд учредил для молодых талантливых ученых и инженеров. Молодые исследователи, обладатели стипендий, смогут принять участие (в том числе в качестве организаторов) в ключевых мероприятиях программы научно-образовательного центра: бирже патентов, научном слэме, стратегических сессиях и конференциях. Фонд будет содействовать повышению квалификации стипендиатов, участию в научных и производственных стажировках в организациях-участниках НОЦ «Байкал», оказывать методическое сопровождение для участия в грантовых конкурсах.

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