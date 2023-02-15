Елена Чурина назначена бизнес-омбудсменом Кузбасса

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области в ходе заседания регионального парламента в среду избрана ранее возглавлявшая департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Елена Чурина. Об это стало известно в ходе трансляции заседания.

Елена Черина отметила основные задачи: выявление и предотвращение нарушений прав предпринимателей региона, выявление системных проблем, ограничивающих развитие бизнеса в регионе и разработку предложений по их решению

– Особенно важным считаю активное взаимодействие со всеми деловыми объединениями Кузбасса, а также содействие выстраиванию открытого и эффективного диалога бизнеса и власти, – отметила Елена Чурина.

Стаж госслужбы Чуриной превышает 22 года, в том числе, в Кузбассе она работает с 2011 года. С июля 2016 года Чурина возглавляла департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, а с января 2020 года по декабрь 2022 года — департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса.

Также парламентарии в ходе заседания в среду объединили региональные аппараты уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей «в целях консолидации деятельности институтов уполномоченных в Кузбассе и повышения эффективности государственной системы защиты прав человека». При этом уполномоченные по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей сохраняются как региональные госдолжности. Координация деятельности возложена на аппарат уполномоченного по правам человека.

Елена Латышенко, с 2014 года занимавшая должность бизнес-омбудсмена в Кузбассе, в январе возглавила региональное министерство туризма.

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