ДОМ.РФ прорабатывает инфраструктурные проекты в Сибири

ДОМ.РФ рассматривает возможность применения инфраструктурных облигаций для 11 проектов в Сибирском федеральном округе (СФО). Их реализация обеспечит ввод в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья для 40 тыс. семей. Об этом сообщил на «Сибирской строительной неделе» директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Александр Аксаков.

– В Сибири уже есть регион, использующий механизм льготного финансирования инфраструктуры. Это Новосибирская область — в столице региона за счёт инфраструктурного займа в размере 2,2 млрд рублей планируется построить шесть школ, – говорится в пресс-релизе.

ДОМ.РФ планирует в этом году масштабировать этот механизм за счет капиталоемких объектов и новых партнеров.

– В СФО у нас на рассмотрении — еще пять проектов с объемом финансирования более 11 млрд рублей, прорабатываем их вместе с властями регионов. С учетом проектов в Новосибирске их реализация позволит улучшить жилищные условия 40 тыс. сибирских семей, – отметил Александр Аксаков, выступая на панельной сессии «Инструменты развития жилищного рынка».

Как поясняется, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ могут быть применены для строительства инфекционной больницы в Новосибирской области и школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне «Прибрежный» в Омске. Кроме того, рассматривается возможность льготного финансирования инженерной инфраструктуры в районе «Солонцы 2» в Красноярском крае и магистральных сетей водоотведения в Туве.

В работе находится и проект развития инфраструктуры Байкальска в Иркутской области.

Ранее редакция сообщала о том, что объем внешней торговли регионов Сибири вырос на 36%.