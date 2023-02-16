Швейцария присоединилась к установленному ЕС потолку цен на нефть из РФ

Швейцарские власти присоединились к установленному Евросоюзом потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом сообщило швейцарское правительство — Федеральный совет, передает ТАСС.

В Берне пояснили, что такое решение принято в связи со специальной военной операцией России в Украине.

Федеральный совет напомнил, что четвертого февраля ЕС установил потолок цен на нефтепродукты из РФ. Швейцария «присоединилась к новым переходным положениям и потолкам цен, касающимся нефтепродуктов из России, говорится в сообщении.

Таким образом, оказание посреднических услуг и транспортировка мазута российского происхождения позволены теперь только при цене не выше $45, а для бензина и дизельного топлива предельная сумма установлена в $100, подчеркнули в правительстве.

Напомним, что Швейцария не входит в ЕС, тем не менее ее власти поддерживают санкционную антироссийскую политику Евросоюза.

Весной 2022 года Москва утвердила список недружественных зарубежных стран и территорий, включая Швейцарскую Конфедерацию.

Ранее редакция сообщала, что скандинавские страны против допуска россиян к спортивным соревнованиям.

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