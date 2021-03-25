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Битва века: ипотека против аренды

  • 25/03/2021, 13:06
В Банке Акцепт сравнили, что выгоднее – взять квартиру в ипотеку или жить в съемном жилье?

Выгода в оформлении аренды или ипотеки зависит от многих факторов: стоимости жилья и аренды, суммы первоначального взноса и возможности его внести, ставок и сроков по ипотеке. Также многое зависит от конкретного региона.

Например, в Новосибирске на сегодняшний день платеж по ипотеке и стоимость аренды сопоставимы. На это во многом повлияла госипотека.  В таком случае будет логично платить за собственное жилье. Однако давайте рассмотрим оба варианта более предметно.

Аренда

Вы свободно можете менять жилье и образ жизни. У вас нет долгосрочных финансовых обязательств. Аренда – это простой вариант получения готового жилья. В том числе, если накоплений для первоначального вноса нет или не достаточно. К тому же к арендаторам гораздо меньше юридических требований, чем к заемщикам.

Однако всегда есть риск, что аренда подорожает, тогда придется платить больше или искать жилье подешевле. При этом при частой смене жилья увеличиваются расходы – нужно тратиться на переезд и комиссию риелтору.

Огромный минус состоит в том, что вы не можете распоряжаться съемной квартирой и зависите от решений собственника. Он может запрещать заводить питомца, делать вам перестановку или даже потребовать, чтобы вы съехали. Но самое главное, что снимая жилье, вы не получаете актив в виде собственной недвижимости.

Ипотека

В 2021 году в большинстве банков для оформления ипотеки требуется первоначальный взнос, минимум, 10%. В любом случае это внушительная сумма, которой располагает далеко не каждый. Также очевидна переплата по процентам, особенно при долгосрочной ипотеке. При этом сложно назвать это однозначными минусами. Зато можно привести массу абсолютных плюсов.

Почему-то, говоря об ипотеке, принято брать во внимание только расходы. Но не многие знают, что можно вернуть до 650 000 руб. налогового вычета! Из них до 260 000 руб. в качестве имущественного вычета и до 390 000 руб. с суммы процентов, выплаченной сверх стоимости жилья.

Также не стоит забывать, что вы получаете недвижимость в собственность и можете распоряжаться ей, как вам захочется: сдавать, продавать, дарить. А инфляция сыграет вам на руку, ведь с течением времени жилье дорожает, а платеж дешевеет.

Для большинства людей очень важна стабильность. Вы получаете ее, делая выбор в пользу ипотеки и собственного жилья. Ведь вы получаете возможность создать основу для будущего семьи. У вас и ваших детей будет прописка, а значит доступ к детсадам, школе, поликлинике и т.п. Ваши финансовые обязательства также будут стабильны: ежемесячный платеж не изменится, если вы не решите рефинансировать или погасить ипотеку досрочно.

Как бы там ни было, выбор делать только вам. А если он все-таки пал в сторону покупки недвижимости, то Банк Акцепт предлагает оформить ипотеку на вторичном рынке с первоначальном взносом от 10%!

Условия:

  • оформление ипотеки на вторичное жилье для приобретения квартиры/апартаментов/комнаты
  • Первоначальный взнос от 10%*
  • ставка от 7,8% годовых
  • сумма до 6 млн. руб. (для Московского региона до 15 млн. руб.)
  • срок до 25 лет

Также напоминаем, что до 1 июля 2021 года  Банк Акцепт предлагает ипотеку на новостройки по госпрограмме с льготной ставкой от 5,85% годовых!

Основные условия:

  • приобретение квартир в новостройках;
  • сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона до 12 млн. руб.);
  • срок – до 25 лет;
  • первоначальный взнос от 20%;
  • ставка сохраняется на весь срок кредитования.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
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Регионы: Новосибирск

Теги : финансы недвижимость ипотека банки Банк Акцепт


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