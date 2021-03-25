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В ПСБ стартовали продажи нового сервиса «Автопомощь»

  • 25/03/2021, 13:22
ПСБ расширил линейку сервисных продуктов, предложив клиентам оформить сертификат «Автопомощь» на случай непредвиденных ситуаций на дорогах.

Сертификат действует без ограничений – для автолюбителей с любым стажем вождения, автомобилем любого года выпуска.

Владельцам сертификата доступен целый комплекс услуг в случае ДТП: юридические консультации и помощь в оформлении документов, возвращение автомобиля на дорожное полотно и устранение поломок, а также вызов такси и эвакуатора, если машина не на ходу.

Помимо этого, клиенты могут воспользоваться технической поддержкой при эксплуатации автомобиля – от консультаций автомеханика для самостоятельного устранения проблемы до выезда специалиста, если необходимо запустить двигатель, заменить колесо или подвезти топливо. Также автовладельцам доступны рекомендации юриста по любым вопросам, связанным с транспортным средством, включая покупку, продажу и оплату налогов.

Сервис реализуется совместно с компанией «Русский АвтоМотоКлуб». Сертификат действует в течение 1 года на территории всей России, а также в ряде стран Европы – с полным списком можно ознакомиться на сайте и в офисе банка.

Оформить сертификат можно в любом отделении ПСБ — как для себя, так и для своих близких в качестве подарка. Стоимость составит от 5 до 15 тыс. рублей, в зависимости от выбранного тарифного плана.

«Сегодня клиентам банков удобно получать финансовые услуги комплексно, в формате одного окна, поэтому мы расширяем линейку актуальных страховых и сервисных продуктов. Новый сервис «Автопомощь» позволит нашим клиентам-автомобилистам сэкономить время, нервы и деньги при решении любых ситуаций на дорогах», — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ (ПАО) Марат Муллагалиев.

Фото: pixabay.com автор: Clker-Free-Vector-Images

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Регионы: Россия

Теги : техпомощь ПСБ Промсвязьбанк новости компаний клиентский сервис банки автопомощь


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