Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

Среднемесячный трафик мобильного интернета на одного пользователя вырос в 3,5 раза по итогам 2018 года. Потребление трафика данных бизнес-абонентами за год увеличилось на 87%. Прирост числа пользователей data-услуг составил 35% год к году, сообщили в пресс-службе Tele2.

Преимущественно корпоративные клиенты в Новосибирске используют мобильный интернет на устройствах с поддержкой 4G, в частности, на своих смартфонах: за последний год их доля в сети оператора увеличилась на 11 п.п. и составляет 57%. Через сети LTE сегодня проходит 67% совокупного интернет-трафика корпоративных клиентов.

Выбор в пользу корпоративной связи Tele2 сделали Мэрия г. Новосибирска, новосибирский филиал «АБ Россия», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Почта Банк», АО «Птицефабрика «Евсинская»», ООО Спецзавод «Квант».

— Качественный и доступный мобильный интернет – это эффективный бизнес-инструмент. Особенно для предпринимателей, которые занимаются продвижением в соцсетях, находятся на связи с клиентами в мессенджерах, ведут переписку с партнерами в разных точках страны и мира. Сейчас минимальные базовые потребности наших корпоративных клиентов – это не менее 10 Гб в месяц. Сегодня в зоне покрытия сети 4G живут 98% жителей Новосибирска и области. Мы улучшили покрытие в местах с самым высоким трафиком в городе. В прошлом году в Новосибирске и области было запущено порядка 300 новых базовых станций стандарта 4G/LTE. Половина из них работает в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных, что позволяет абонентам одинаково комфортно пользоваться скоростным интернетом на улице и в помещениях, отметила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса Tele2 в МР Сибирь Светлана Мороз.

Фото предоставлено пресс-службой компании