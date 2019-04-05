Ожидания бизнеса, банков и ЦБ сближаются

— 22 марта Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на предыдущем уровне — 7,75%. Основные аргументы в пользу этого решения таковы: инфляция в феврале и марте оказалась чуть ниже, чем мы предполагали, а влияние повышения НДС на инфляцию было на нижней границе нашего прогноза. Часть предприятий начала перенос НДС в цены в декабре 2018-го, в результате январские и февральские данные по инфляции были на повышенном уровне, но сейчас вклад от роста налога в годовую инфляцию составил около 0,6–0,7 процентного пункта вместо 1%, который мы ожидали ранее. Это хорошая новость. Точный анализ ситуации по влиянию повышения НДС мы представим в июне, — пояснил после коммуникационной сессии с бизнесом в Новосибирске заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин.

К хорошим новостям эксперт также отнес динамику инфляционных ожиданий. По данным ЦБ, сейчас инфляционные ожидания населения РФ находятся на уровне первого квартала 2018 года, то есть понизились. Тем не менее они остаются на повышенном уровне, что характерно для всех экономик мира на начальном этапе политики инфляционного таргетирования.

Банк России прогнозирует локальный пик годовой инфляции в марте-апреле 2019 года, ожидая, что уже во второй половине 2019 года квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4%. Банк России ждет возврата годовой инфляции к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

— Перенос эффектов, связанных с прошлогодним ослаблением рубля, в инфляционные ожидания сегодня завершается. Краткосрочные риски в целом также снизились. Это позволило Банку России понизить прогноз инфляции на конец 2019 года до 4,7%-5,2% с ранее ожидавшихся 5,0 –5,5%, — констатировал Липин.

Инфляционные ожидания снижаются не только у населения, но и у регионального бизнеса. В этом представитель Банка России убедился после встречи с новосибирскими предпринимателями.

— В целом ситуация в Новосибирской области кардинально не отличается от общероссийской. Бизнес ожидал, что с реализацией эффекта НДС повысятся цены, и по фактическим цифрам инфляции мы это видели. Однако после роста в декабре 2018 – январе 2019 года инфляционные ожидания в экономике стали уменьшаться. Мы это наблюдаем по всем регионам страны, — говорит Липин. — Инфляция в Новосибирске несколько ниже, чем в среднем по России и в СФО. Для вашего региона, с одной стороны, характерен эффект крупных городов: он является большим торгово-логистическим центром, у вас повышенный спрос на товары, так как через Новосибирск проходит много товарных потоков, что повышает инфляцию. С другой стороны, у вас хорошая логистика, достаточно высокая конкуренция в секторе торговли, в том числе с учетом присутствия большинства крупных федеральных торговых сетей, близость сельского хозяйства, что понижает инфляцию. Эта комбинация благоприятна для Новосибирской области.

По его словам, Банк России в последнее время регулярно организует встречи с региональным бизнесом. На встречах дискуссия в основном строится вокруг того, как ЦБ видит дальнейшее изменение ключевой ставки, какие риски прогнозирует, совпадают они или отличаются от ожиданий бизнеса.

— Повышение НДС — фактор, который временно уменьшает экономическую и инвестиционную активность бизнеса. Но во второй половине года мы ожидаем более активный рост ВВП, в том числе потому, что расходы в рамках нацпроектов за счет повышения НДС будут смещены на этот период и далее. Это отражает наш прогноз по росту ВВП на 1,2-1,7% в 2019 году, на 2-3% через два года. Темпы роста экономики во многом будут зависеть от масштабов реализации инвестиционных проектов, — поясняет Андрей Липин.

В начале 2019 года условия банковского кредитования в большинстве регионов не улучшаются и не ухудшаются после некоторого ужесточения в конце прошлого года. Это, как говорят эксперты Банка России, хорошо согласуется с изменениями денежно-кредитной политики в конце 2018 и начале текущего года. Кредитные организации понимают сигналы регулятора. В пресс-релизе по результатам последнего решения по ключевой ставке 22 марта Банка России указал, что будет принимать дальнейшие решения с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году. По мере развития ситуации можно ожидать и изменения процентной политики банков.

— Для нас важно, что именно финансовый сектор сегодня хорошо слышит и понимает ситуацию в части наших решений по ключевой ставке. Именно они формируют уровень рыночных процентных ставок по кредитам и депозитам. Мы видим, что в последнее время здесь существенных изменений нет. Если проанализировать ситуацию за последние 10-15 лет, то мы заметим, что сила трансмиссии — передачи наших сигналов — возросла: банки и финансовые рынки гораздо более чувствительны к процентным ставкам, лучше понимают и прогнозируют их траекторию, — рассуждает начальник отдела анализа региональной экономики и мониторинга предприятий Департамента ДКП Банка России Софья Донец. — Что касается предприятий, то для нас более важно, как они оценивают текущую и будущую инфляцию.

Она напомнила, что Сибирское главное управление Банка России одним из первых в РФ запустило дополнительный опрос бизнеса, где включен пункт о величине ожидаемой инфляции.

— Мы рады заметить, что ожидания предприятий в принципе соответствуют тому, что мы хотели бы видеть. В прошлом году средние ожидания инфляции, заложенные в бизнес-планы компаний, составляли 5%, в этом году — в среднем 5,7%. Их увеличение в целом ожидаемо с учетом переноса эффекта НДС в цены в этом году. Это, конечно, не 4%, но и не 10%, так что мы считаем такие ожидания неплохим результатом, — комментирует эксперт. — Напомню, население сейчас, согласно результатам опросов, видит инфляцию в районе 10%. Предприятия гораздо более реалистичны и более справедливо оценивают ситуацию.

Андрей Липин добавил, что, согласно опросам, сейчас 3/4 российских предприятий намерены оставить свои цены без изменений в ближайшие месяцы. Кроме того, доля предприятий, которые планировали повышать свои отпускные цены, снизилась.

— Это означает, что нас слышат, понимают, и ожидания предприятий в целом соответствуют тому, как мы видим развитие экономики. — констатировал он. — Если говорить о населении, то часто мы слышим об их обеспокоенности не столько инфляцией, сколько покупательной способностью доходов. Но надо понимать, что здесь есть прямая взаимосвязь: растущая инфляции «съедает» доходы, а более низкая, напротив, сохраняет. В Новосибирской области реальная зарплата за прошлый год выросла на 1,7%. Кроме того, стабильная инфляция вблизи 4% расширяет горизонты для населения с точки зрения сбережения средств на длительный период. Если ЦБ успешно достигает поставленной цели по инфляции, это формирует один из источников длинных денег, что обеспечивает ресурсы и для кредитования бизнеса.

Цель Банка России по инфляции — уровень вблизи 4%. По мнению Банка России, эта цель выгодна всем, поскольку обеспечивает рост доходов бизнеса и населения, позволяет вести планирование и снижает неопределенность.

— При этом у ЦБ нет цели снижать инфляцию бесконечно — уже пройден большой путь по ее снижению, теперь нам важно, чтобы она сохранялась на стабильно низком уровне. То есть теперь, скорее, речь идет о защите стабильности. Инфляция становится фокусом внимания Банка России, потому что она хорошо показывает, когда чрезмерно перегрет или, наоборот, переохлажден спрос — именно тогда и происходит заметное снижение или ускорение инфляции относительно устойчивого уровня. Так что изменение инфляции — это не вещь в себе, а показатель стабильности или нестабильности экономики, — говорит Софья Донец.

Андрей Липин подчеркнул, что удержание инфляции вблизи уровня 4% требует от ЦБ повышенного внимания не только к факторам, которые находятся напрямую под влиянием Банка России (монетарные факторы), но и к другим.

— Исторически мы видим, что могут происходить события, которые отклоняют инфляцию от цели Банка России, и наша задача, чтобы это не приводило к системным последствиям: более высокой инфляции на длительном периоде или повышенным инфляционным ожиданиям, — поясняет он. — Мы анализируем динамику инфляции на общестрановом уровне, смотрим региональную динамику. Если видим значимые отклонения по товарам и услугам, то смотрим саму цепочку. Если причины роста специфичны по многим регионам, то эту проблему Банк России может вынести на рассмотрение отраслевого или надзорного ведомства. Одной из причин такой динамики, к примеру, может быть недобросовестная конкуренция. В такой ситуации Банк России предлагает реализовать необходимые меры, например, сейчас мы активно выстраиваем взаимодействие с органами Федеральной антимонопольной службы в субъектах федерации.

Он подчеркнул, что расширение этого взаимодействия интересно как правительству РФ, так и регионам, потому что является одним из механизмов стабилизации инфляции и тем самым приближения денежно-кредитных условий к нейтральным. Это означает, что ставки для заемщиков станут менее волатильны, а банки будут понимать, что даже временные изменения инфляции не приведут к серьезным изменениям в денежно-кредитной политике ЦБ. То есть у них будет меньше причин изменять свои долгосрочные процентные ставки. Андрей Липин заявил, что эта работа только начинается, но диалог со всеми участниками процесса уже достаточно продуктивен.

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