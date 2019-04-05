 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»

  • 05/04/2019, 11:51
Департамент клиентского обслуживания ВТБ стал обладателем трех престижных наград XV международного конкурса контактных центров «Хрустальная гарнитура», который завершился в Москве.

Банк ВТБФиналистом конкурса «Лучшая большая команда по обслуживанию клиентов» стал коллектив отдела информационного обслуживания и продаж во главе с Дианой Абитовой из г. Чебоксары. Главный персональный менеджер филиала ВТБ в Барнауле Дмитрий Мошкарев был отмечен в номинации «Продавец года». Кроме того, второй год подряд отдел координации корпоративных программ ВТБ получает премию «Лучшая программа/практика мотивации и вовлеченности персонала».

— За прошлый год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков. Среднее время ожидания ответа составило 30 секунд. При этом в конце года, в период максимального роста обращений, нам удалось сократить этот показатель до 25 секунд. Это свидетельствует об успешной реализации наших сервисов и высоком качестве клиентского обслуживания. Получить премию «Хрустальная гарнитура» – это признание высокой оценки нашей работы от профессионального сообщества. Поздравляю коллег с заслуженными наградами, — отметила руководитель департамента клиентского обслуживания ПАО «Банк ВТБ» Ольга Цегельная.

— В сезоне 2018/2019 мы оценивали рекордное за всю историю вручения награды (с 2005г.) количество номинантов – 360 участников подали свои заявки и эссе на рассмотрение и оценку высоких достижений и результатов работы Экспертному Совету Награды, в который в этом году мы также собрали рекордное количество руководителей, ведущих менеджеров и признанных экспертов индустрии. Это самое масштабное в индустрии движение по изучению успешного опыта и получения признания достижений профессиональным Сообществом, — считает Дмитрий Аристархов, председатель жюри награды «Хрустальная Гарнитура».

 Премия «Хрустальная гарнитура» была учреждена сообществом Call Center Guru в 2005 году для оценки качества работы контактных центров крупнейших компаний. В этом сезоне в программе конкурса приняли участие рекордное число номинантов за всю историю вручения награды – 360 сотрудников, представляющих кол-центры России и зарубежья.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

05/04/2019, 11:59
Потребление трафика данных бизнес-абонентами за год увеличилось на 87%.
Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

05/04/2019, 11:32
Если его решение поддержат новосибирцы.
В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

05/04/2019, 11:25
Средняя стоимость смартфонов составила 14 330 рублей.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Диспетчерский центр ООО «Сурдофон» начали использовать в томских МФЦ

05/04/2019, 14:01

В Новосибирск в марте поступило 5,5 млн посылок из-за рубежа

05/04/2019, 13:44

«Лента» на Бердском шоссе открыла первый колбасный цех в истории компании

05/04/2019, 13:33

Зарплатные ожидания сибирских инженеров выше предложений работодателей

05/04/2019, 13:27

Ожидания бизнеса, банков и ЦБ сближаются

05/04/2019, 12:00

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

05/04/2019, 11:59

Локоть заявил о готовности участвовать в выборах мэра

05/04/2019, 11:32

В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

05/04/2019, 11:25

Выездной прием специалистов МФЦ в офисе застройщика

05/04/2019, 09:00

Ростехнадзор: 63% теплосетей города находятся в неудовлетворительном состоянии

04/04/2019, 22:32

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска