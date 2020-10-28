5 ноября центр «Мой бизнес» Новосибирской области совместно с компанией «Технологии развития» запускает антикризисную программу «Бизнес быстрого реагирования», которая дополнит имеющиеся меры государственной поддержки лучшей практикой работы бизнеса в условиях изменений. Программа уже реализована более, чем в 20 регионах.
В виде практикумов и личных встреч с экспертами в Новосибирске участники смогут:
— освоить практики работы и перестроить управление бизнесом в условиях кризиса, сократив потери;
— найти поставщиков, партнеров и клиентов из разных регионов России, которые уже успешно справляются с кризисом;
— снизить риски для бизнеса и собственника в период кризиса;
— поддержать собственную команду с помощью совместной работы на программе;
— разработать собственный антикризисный план первоочередных шагов — то, что необходимо делать прямо сейчас и придется сделать завтра по отношению к команде, финансам, управлению и рынку;
— увидеть «ходы» по расширению своего присутствия на рынке;
— получить неочевидную инсайдерскую информацию о том, как действовать в период изменений.
Программа ориентирована на собственников бизнеса, руководителей — вне зависимости от уровня опыта и отраслевой специализации бизнеса.
— Это комплекс первоочередных мероприятий для собственников малого бизнеса по предотвращению дефолта в собственном бизнесе и подготовке предприятий к работе в новых экономических условиях. Программа строится на обширном опыте работы в кризис предпринимателей из разных сфер и регионов страны, — отмечает автор, один из наставников программы, практик R&D и управления изменениями Сергей Ситников.
Участие в программе бесплатно. Формат проведения — очные встречи и online-трансляции.
Регистрация на мероприятие по ссылке: https://tehnologii-razvitiy-pro.timepad.ru/event/1440342/
Программа реализуется в рамках курса «Масштабирование бизнеса: продуктовый портфель, уникальные конкурентные преимущества, новые ниши», включённого Минэкономразвития России в перечень обучающих программ, рекомендованных для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Организатор — центр «Мой бизнес» Новосибирской области, тел. 8-800-600-3407
Исполнитель — ООО «Технологии развития» (г. Москва), info@develop-pro.ru
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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