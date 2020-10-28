5 ноября центр «Мой бизнес» Новосибирской области совместно с компанией «Технологии развития» запускает антикризисную программу «Бизнес быстрого реагирования», которая дополнит имеющиеся меры государственной поддержки лучшей практикой работы бизнеса в условиях изменений. Программа уже реализована более, чем в 20 регионах.

В виде практикумов и личных встреч с экспертами в Новосибирске участники смогут:

— освоить практики работы и перестроить управление бизнесом в условиях кризиса, сократив потери;

— найти поставщиков, партнеров и клиентов из разных регионов России, которые уже успешно справляются с кризисом;

— снизить риски для бизнеса и собственника в период кризиса;

— поддержать собственную команду с помощью совместной работы на программе;

— разработать собственный антикризисный план первоочередных шагов — то, что необходимо делать прямо сейчас и придется сделать завтра по отношению к команде, финансам, управлению и рынку;

— увидеть «ходы» по расширению своего присутствия на рынке;

— получить неочевидную инсайдерскую информацию о том, как действовать в период изменений.

Программа ориентирована на собственников бизнеса, руководителей — вне зависимости от уровня опыта и отраслевой специализации бизнеса.

— Это комплекс первоочередных мероприятий для собственников малого бизнеса по предотвращению дефолта в собственном бизнесе и подготовке предприятий к работе в новых экономических условиях. Программа строится на обширном опыте работы в кризис предпринимателей из разных сфер и регионов страны, — отмечает автор, один из наставников программы, практик R&D и управления изменениями Сергей Ситников.

Участие в программе бесплатно. Формат проведения — очные встречи и online-трансляции.

Регистрация на мероприятие по ссылке: https://tehnologii-razvitiy-pro.timepad.ru/event/1440342/

Программа реализуется в рамках курса «Масштабирование бизнеса: продуктовый портфель, уникальные конкурентные преимущества, новые ниши», включённого Минэкономразвития России в перечень обучающих программ, рекомендованных для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организатор — центр «Мой бизнес» Новосибирской области, тел. 8-800-600-3407

Исполнитель — ООО «Технологии развития» (г. Москва), info@develop-pro.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами