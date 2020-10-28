Кто будет бдеть за депутатской этикой?

В горсовете Новосибирска создали комиссию по депутатской этике, куда включили пять человек. Что касается состава, то на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, предшествовавшем сессии, персоналии озвучены еще не были. Оглашение их на сессии спикером Дмитрием Асанцевым вызвало усмешку у представителей несистемной оппозиции. Как следует из доклада спикера, в комиссию, помимо него самого, вошли три его заместителя: Николай Тямин («Единая Россия»), Евгений Яковенко («Единая Россия») и Антон Тыртышный (КПРФ), а также председатель созданной в текущем созыве постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский («Единая Россия»). По мнению независимых депутатов, в настоящий момент некорректно включение в состав комиссии по этике вице-спикера Евгения Яковенко.

— Вы предлагаете Яковенко, который еще сразу после избрания безосновательно назвал некоторых депутатов «изменниками» Родины, — напомнила депутат от коалиции Светлана Каверзина. — Более того, сейчас Яковенко фигурирует в судебном процессе и должен еще доказать свое право находиться здесь.

Напомним, что в настоящее время идет судебный процесс по иску основного соперника Яковенко на выборах — представителя коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко. По мнению истца, результаты на одном из участков требуется признать недействительными: на участке голосовали несколько сотен курсантов института войск Нацгварии РФ, не все из которых имеют прописку на территории округа.

Такие же аргументы привели остальные депутаты от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020», со своей стороны предложившие включить в состав комиссии депутата Хельгу Пирогову.

Оппозиционерам возразил председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко («Единая Россия»).

— Надежность людей проверяется временем, — заявил он. — Евгений Яковенко — надежный и справедливый человек.

Поскольку до обсуждения кандидатур депутаты уже утвердили количественный состав, то пришлось проводить рейтинговое голосование, по результатам которого состав комиссии ожидаемо покинула коалиционер Пирогова.

После непродолжительного перерыва члены комиссии избрали ее руководителя. Им стал спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

Стоит отметить, что независимым депутатам фактически не нашлось места и в других специальных комиссиях, которые обсуждались на сессии впоследствии.

Фото пресс-службы горсовета