Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

От идеи до бизнеса

Новосибирск стал одним из первых городов России, где еще в 2011 году был создан бизнес-инкубатор, в 2015 году — второй. На сегодняшний день в них расположены 54 офисных и производственных помещения (34 в бизнес-инкубаторе, расположенном на ул. Троллейной, и 20 помещений — на ул. Есенина).

По словам заместителя начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Дениса Колмакова, бизнес-инкубатор предоставляет предпринимателям особую среду для роста и развития. С одной стороны, это необходимые знания по разным направлениям бизнеса. С другой — круг единомышленников, где предпринимателям легче протестировать свои идеи.

— На сегодняшний день все 26 резидентов бизнес-инкубаторов являются производственными компаниями (100%). Производственные помещения в городе очень востребованы. Например, в наших бизнес-инкубаторах производят тиристорные контакторы (ИП Беспалова), кормовой микробиологический белок собственной рецептуры (ООО «Новабиотик»), варят сыр (ИП Гринчук Наталья Анатольевна). На отдельные лоты заявляются до 3-4 участников, и мы вынуждены кому-то отказывать, — рассказал Денис Колмаков.

Предприниматель, ставший резидентом бизнес-инкубатора, получает в аренду по льготной стоимости офисное и производственное помещение. В первый год резидент платит 40% арендной ставки, во второй — 60%, в третий — 100%. В помещении есть необходимая для работы мебель и офисная техника. Срок аренды — не более 3 лет. Также у резидента есть возможность на безвозмездной основе пользоваться конференц-залами, комнатой переговоров, оргтехникой бизнес-инкубаторов и получать услуги консультантов по ведению бизнеса, а также налоговому и бухгалтерскому учету.

Однако не все предприниматели могут стать резидентами бизнес-инкубатора. Из списка возможных претендентов исключены розничная или оптовая торговля, услуги адвокатов и нотариусов, ломбарды, бытовые услуги, страховые и риэлторские услуги, производство подакцизных товаров, добыча полезных ископаемых, а также игорный бизнес и услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств и др.

— За период деятельности бизнес-инкубаторов в городе поддержку получили 199 резидентов, из них 162 компании стали выпускниками муниципальных бизнес-инкубаторов. Только за 9 месяцев 2023 года сумма налоговых платежей в бюджет города Новосибирска и Новосибирской области за счет ведения предпринимательской деятельности резидентами составила более 7 млн рублей, — уточнил Денис Колмаков.

Среди наиболее известных выпускников бизнес-инкубаторов Новосибирска он назвал такие компании, как ООО «СУРРУС», разработавшее новую технологию поиска угнанного транспорта (в 2022 году компания стала резидентом Фонда Сколково), ООО «Интекс групп», наладившее производство электрических ламп и осветительного оборудования (продукция экспортируется в страны ЕАС).

Еще один выпускник новосибирского бизнес-инкубатора — ООО «Катервиль» — наладил производство инвалидных колясок. Продукция реализуется в Китай, страны Ближнего Востока, США, Южную Америку. На сегодняшний день компания является резидентом инновационного центра «Сколково» в Москве.

— Новосибирск остро нуждается в расширении производственных площадей бизнес-инкубаторов. В настоящее время нами прорабатывается идея по реконструкции зданий на Троллейной, при условии, что найдем инвестора, — подчеркнул Денис Колмаков.

Бизнес для здорового сна

Компания Blagotravye является резидентом бизнес-инкубатора на ул. Троллейной уже больше года. Она производит подушки с натуральными наполнителями (гречишные, кедровые, можжевеловые, а также с добавлением трав). До этого директор проекта Ксения Редько регулярно проходила обучающие курсы Городского центра развития предпринимательства (ГЦРП).

— Наш проект развивается чуть больше года. Начинали мы, работая на дому. Но большое количество мешков с наполнителями и рулонов тканей вынудили нас искать помещение, адекватное как в финансовом плане, так и по расположению. В одной из рассылок с предстоящими мероприятиями от ГЦРП я увидела объявление о конкурсе на аренду помещения бизнес-инкубатора. Мы сразу же решили принять в нем участие, — рассказывает Ксения Редько.

Она вспоминает, что в конкурсе принимало участие большое количество претендентов. Для нее было волнительно представить свой проект, понимая, что его будет оценивать жюри. И она очень рада, что проекту в итоге дали шанс.

— Во многом благодаря бизнес-инкубатору мы растем и развиваемся. За то время, что мы здесь находимся, компания получила большую поддержку. Причем не только имущественную, но и консультационную. Кроме того, бизнес-инкубатор помогает нам в поиске новых бизнес-партнеров и взаимодействии с ними. Благодаря этому мы разрабатываем и развиваем наш бренд, — говорит Ксения Редько.

Она отмечает, что проект не зависит от импортного сырья, что немаловажно в сегодняшних реалиях. Но несмотря на то, что спрос на экоподушки растет, они пока выполняют чаще функцию декорирования помещения. Предприниматель уверена, что продукция может найти своего потребителя и за границами России. Резидент бизнес-инкубатора принял участие в 10-й Международной выставке железнодорожной и транспортной отрасли Iran RailExpo-2023, которая проходила в сентябре 2023 года в Тегеране. А в настоящее время продукция представлена на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Конвейеры от новосибирских производителей

Еще один резидент МАУ «ГЦРП» — ООО «Проект» — производит конвейеры Techmans для различных сыпучих грузов, транспортерные ленты и промышленные шредеры (измельчители бумаги, дерева, пищевых и производственных отходов). По словам представителя компании Сергея Зюзина, продукция может применяться в любых отраслях промышленной индустрии — от сельского хозяйства до строительства и горнодобывающей отрасли.

Компания является резидентом бизнес-инкубатора более полутора лет. Сейчас производство выросло и требует больших помещений.

— Нам было немного проще, так как мы пришли в бизнес-инкубатор не с «нулевым» бизнес-проектом. Изначально планировали использовать помещения бизнес-инкубатора под склад, но постепенно и здесь развернули производство. Аренда по льготным ставкам — большое подспорье для нас. Оборудование у нас свое, — рассказал Сергей Зюзин.

Он добавил, что на сегодняшний день в Новосибирске ощущается острая нехватка промышленных парков, которые позволили бы увеличить масштабы производства продукции.

— У нас заявки на оборудование расписаны до февраля 2024 года. Могли бы взять больше, но нам не хватает площадей. Мы неоднократно выступали с предложениями, чтобы администрация города и области поспособствовали строительству помещений, в котором можно было бы разместить инкубатор для реального производства. Уверен, что арендаторы найдутся, — утверждает Сергей Зюзин.

Предприниматель уверен, что для крупных проектов необходимо увеличить сроки льготной аренды до 5 лет.

— На наш взгляд, для производственных проектов 3 лет в бизнес-инкубаторе маловато. Чтобы встать на ноги, надо минимум 5 лет. Для тех проектов, которые заходят в бизнес-инкубатор, имея только бизнес-план, развиться за 3 года очень сложно. Я имею в виду производство. Кроме того, молодым предпринимателям очень не хватает поддержки не только в части помещений, но и в части налогового кодекса, поиска профессиональных кадров, — считает резидент.

Мыло на розлив

Илья Коробейников год назад с нуля создал бизнес по производству бытовой химии, и уже сегодня жидкое мыло и гели для душа компании ООО «Сибхимпро» присутствуют в крупных торговых сетях.

— Мы находимся в бизнес-инкубаторе второй год. Узнали о нем случайно, через так называемое сарафанное радио. До того момента даже не подозревали о его существовании. Могу сказать, что бизнес-инкубатор сыграл в нашей жизни огромную роль. Он позволил нам выжить в первый год существования, дал импульс развитию, за что я ему очень благодарен, — рассказал молодой предприниматель.

Сейчас компания Ильи Коробейникова отгружает до 20 тонн бытовой химии в месяц. На платформе «Вайлдберис» продажи составили более 5 тонн: жидкое мыло, гель для душа, а также новинки — автошампунь.

Производство краски

Индивидуальный предприниматель Николай Савельев занимается производством водоэмульсионной акриловой краски и материалов для подготовки к покраске. Он выиграл конкурс на аренду помещений бизнес-инкубатора буквально месяц назад.

— Мы являемся новыми резидентами. Конкурс выиграли в октябре, сейчас настраиваем оборудование. В начале декабря планируем начать производство первых партий краски. Бизнес-инкубатор оказывает несколько ступеней помощи. Это и имущественная поддержка, и юридическая. Кроме того, для нас важны и консультации по оформлению бухгалтерской отчетности, — поделился планами резидент.

Николай Савельев отмечает, что производство водоэмульсионной акриловой краски особых сложностей не представляет, поэтому пока в компании 2 человека.

— Думаю, что 3 лет достаточно для старта бизнеса. Поэтому ожидания, как и планы, архиамбициозные. Чем больше я работаю на своем предприятии, тем больше расширяется понимание рыночной базы, появляются новые бизнес-знакомства. Мы уже сейчас пересматриваем производственные цифры на следующий год. Думаю, что можем достичь больших результатов, чем планировали ранее. Кроме того, уже на будущий год у нас запланировано расширение производственной линейки, — поделился планами молодой предприниматель.