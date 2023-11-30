Рекламодателям

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

  • 30/11/2023, 16:05
Автор:
Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента
Начинающие предприниматели зачастую не знают, с чего стартовать. Бизнес-инкубатор помогает молодому бизнесу вырасти и развиться.

От идеи до бизнеса

Новосибирск стал одним из первых городов России, где еще в 2011 году был создан бизнес-инкубатор, в 2015 году — второй. На сегодняшний день в них расположены 54 офисных и производственных помещения (34 в бизнес-инкубаторе, расположенном на ул. Троллейной, и 20 помещений — на ул. Есенина).

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

По словам заместителя начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Дениса Колмакова, бизнес-инкубатор предоставляет предпринимателям особую среду для роста и развития. С одной стороны, это необходимые знания по разным направлениям бизнеса. С другой — круг единомышленников, где предпринимателям легче протестировать свои идеи.

— На сегодняшний день все 26 резидентов бизнес-инкубаторов являются производственными компаниями (100%). Производственные помещения в городе очень востребованы. Например, в наших бизнес-инкубаторах производят тиристорные контакторы (ИП Беспалова), кормовой микробиологический белок собственной рецептуры (ООО «Новабиотик»), варят сыр (ИП Гринчук Наталья Анатольевна). На отдельные лоты заявляются до 3-4 участников, и мы вынуждены кому-то отказывать, — рассказал Денис Колмаков.

Предприниматель, ставший резидентом бизнес-инкубатора, получает в аренду по льготной стоимости офисное и производственное помещение. В первый год резидент платит 40% арендной ставки, во второй — 60%, в третий — 100%.  В помещении есть необходимая для работы мебель и офисная техника. Срок аренды — не более 3 лет. Также у резидента есть возможность на безвозмездной основе пользоваться конференц-залами, комнатой переговоров, оргтехникой бизнес-инкубаторов и получать услуги консультантов по ведению бизнеса, а также налоговому и бухгалтерскому учету.

Однако не все предприниматели могут стать резидентами бизнес-инкубатора.  Из списка возможных претендентов исключены розничная или оптовая торговля, услуги адвокатов и нотариусов, ломбарды, бытовые услуги, страховые и риэлторские услуги, производство подакцизных товаров, добыча полезных ископаемых, а также игорный бизнес и услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств и др.

— За период деятельности бизнес-инкубаторов в городе поддержку получили 199 резидентов, из них 162 компании стали выпускниками муниципальных бизнес-инкубаторов. Только за 9 месяцев 2023 года сумма налоговых платежей в бюджет города Новосибирска и Новосибирской области за счет ведения предпринимательской деятельности резидентами составила более 7 млн рублей, — уточнил Денис Колмаков.

Среди наиболее известных выпускников бизнес-инкубаторов Новосибирска он назвал такие компании, как ООО «СУРРУС», разработавшее новую технологию поиска угнанного транспорта (в 2022 году компания стала резидентом Фонда Сколково), ООО «Интекс групп», наладившее производство электрических ламп и осветительного оборудования (продукция экспортируется в страны ЕАС).

Еще один выпускник новосибирского бизнес-инкубатора — ООО «Катервиль» — наладил производство инвалидных колясок. Продукция реализуется в Китай, страны Ближнего Востока, США, Южную Америку. На сегодняшний день компания является резидентом инновационного центра «Сколково» в Москве.

— Новосибирск остро нуждается в расширении производственных площадей бизнес-инкубаторов. В настоящее время нами прорабатывается идея по реконструкции зданий на Троллейной, при условии, что найдем инвестора, — подчеркнул Денис Колмаков.

Бизнес для здорового сна

Компания Blagotravye является резидентом бизнес-инкубатора на ул. Троллейной уже больше года. Она производит подушки с натуральными наполнителями (гречишные, кедровые, можжевеловые, а также с добавлением трав). До этого директор проекта Ксения Редько регулярно проходила обучающие курсы Городского центра развития предпринимательства (ГЦРП).

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

— Наш проект развивается чуть больше года. Начинали мы, работая на дому. Но большое количество мешков с наполнителями и рулонов тканей вынудили нас искать помещение, адекватное как в финансовом плане, так и по расположению.  В одной из рассылок с предстоящими мероприятиями от ГЦРП я увидела объявление о конкурсе на аренду помещения бизнес-инкубатора. Мы сразу же решили принять в нем участие, — рассказывает Ксения Редько.

Она вспоминает, что в конкурсе принимало участие большое количество претендентов. Для нее было волнительно представить свой проект, понимая, что его будет оценивать жюри. И она очень рада, что проекту в итоге дали шанс.

— Во многом благодаря бизнес-инкубатору мы растем и развиваемся. За то время, что мы здесь находимся, компания получила большую поддержку. Причем не только имущественную, но и консультационную. Кроме того, бизнес-инкубатор помогает нам в поиске новых бизнес-партнеров и взаимодействии с ними. Благодаря этому мы разрабатываем и развиваем наш бренд, — говорит Ксения Редько.

Она отмечает, что проект не зависит от импортного сырья, что немаловажно в сегодняшних реалиях. Но несмотря на то, что спрос на экоподушки растет, они пока выполняют чаще функцию декорирования помещения. Предприниматель уверена, что продукция может найти своего потребителя и за границами России. Резидент бизнес-инкубатора принял участие в 10-й Международной выставке железнодорожной и транспортной отрасли Iran RailExpo-2023, которая проходила в сентябре 2023 года в Тегеране. А в настоящее время продукция представлена на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Конвейеры от новосибирских производителей

Еще один резидент МАУ «ГЦРП» — ООО «Проект» — производит конвейеры Techmans для различных сыпучих грузов, транспортерные ленты и промышленные шредеры (измельчители бумаги, дерева, пищевых и производственных отходов). По словам представителя компании Сергея Зюзина, продукция может применяться в любых отраслях промышленной индустрии — от сельского хозяйства до строительства и горнодобывающей отрасли.

Компания является резидентом бизнес-инкубатора более полутора лет. Сейчас производство выросло и требует больших помещений.

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

— Нам было немного проще, так как мы пришли в бизнес-инкубатор не с «нулевым» бизнес-проектом. Изначально планировали использовать помещения бизнес-инкубатора под склад, но постепенно и здесь развернули производство. Аренда по льготным ставкам — большое подспорье для нас. Оборудование у нас свое, — рассказал Сергей Зюзин.

Он добавил, что на сегодняшний день в Новосибирске ощущается острая нехватка промышленных парков, которые позволили бы увеличить масштабы производства продукции.

— У нас заявки на оборудование расписаны до февраля 2024 года. Могли бы взять больше, но нам не хватает площадей. Мы неоднократно выступали с предложениями, чтобы администрация города и области поспособствовали строительству помещений, в котором можно было бы разместить инкубатор для реального производства. Уверен, что арендаторы найдутся, — утверждает Сергей Зюзин.

Предприниматель уверен, что для крупных проектов необходимо увеличить сроки льготной аренды до 5 лет.

— На наш взгляд, для производственных проектов 3 лет в бизнес-инкубаторе маловато.  Чтобы встать на ноги, надо минимум 5 лет. Для тех проектов, которые заходят в бизнес-инкубатор, имея только бизнес-план, развиться за 3 года очень сложно. Я имею в виду производство. Кроме того, молодым предпринимателям очень не хватает поддержки не только в части помещений, но и в части налогового кодекса, поиска профессиональных кадров, — считает резидент.

Мыло на розлив

Илья Коробейников год назад с нуля создал бизнес по производству бытовой химии, и уже сегодня жидкое мыло и гели для душа компании ООО «Сибхимпро» присутствуют в крупных торговых сетях.

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

— Мы находимся в бизнес-инкубаторе второй год. Узнали о нем случайно, через так называемое сарафанное радио. До того момента даже не подозревали о его существовании. Могу сказать, что бизнес-инкубатор сыграл в нашей жизни огромную роль. Он позволил нам выжить в первый год существования, дал импульс развитию, за что я ему очень благодарен, — рассказал молодой предприниматель.

Сейчас компания Ильи Коробейникова отгружает до 20 тонн бытовой химии в месяц. На платформе «Вайлдберис» продажи составили более 5 тонн: жидкое мыло, гель для душа, а также новинки — автошампунь.

Производство краски

Индивидуальный предприниматель Николай Савельев занимается производством водоэмульсионной акриловой краски и материалов для подготовки к покраске. Он выиграл конкурс на аренду помещений бизнес-инкубатора буквально месяц назад.

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

— Мы являемся новыми резидентами. Конкурс выиграли в октябре, сейчас настраиваем оборудование. В начале декабря планируем начать производство первых партий краски. Бизнес-инкубатор оказывает несколько ступеней помощи. Это и имущественная поддержка, и юридическая. Кроме того, для нас важны и консультации по оформлению бухгалтерской отчетности, — поделился планами резидент.

Николай Савельев отмечает, что производство водоэмульсионной акриловой краски особых сложностей не представляет, поэтому пока в компании 2 человека.

— Думаю, что 3 лет достаточно для старта бизнеса. Поэтому ожидания, как и планы, архиамбициозные. Чем больше я работаю на своем предприятии, тем больше расширяется понимание рыночной базы, появляются новые бизнес-знакомства. Мы уже сейчас пересматриваем производственные цифры на следующий год. Думаю, что можем достичь больших результатов, чем планировали ранее. Кроме того, уже на будущий год у нас запланировано расширение производственной линейки, — поделился планами молодой предприниматель.

Как попасть в бизнес-инкубатор?

В настоящее время в Новосибирске объявлен очередной конкурс на аренду помещений бизнес-инкубатора на ул. Троллейной. Чтобы стать резидентом, необходимо:

  1. Зарегистрировать компанию в федеральной налоговой службе или в городском центре развития предпринимательства.
  2. Написать бизнес-план.
  3. Ознакомиться и определить для себя лот (помещение).
  4. Собрать необходимый пакет документов: копия паспорта, выписка из ЕГРИП (не позднее 6 месяцев), копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заявление о решении о ликвидации, признании банкротством, приостановлении деятельности, справка об открытии расчетного счета, бизнес-план (сшитый, пронумерованный, завизированный при наличии печати).
  5. Подать заявку.
  6. Провести защиту проекта.
  7. Подписать договор.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

722

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : Мэрия Новосибирска власть бизнес Анатолий Локоть


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02
Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15

Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента

Начинающие предприниматели зачастую не знают, с чего стартовать. Бизнес-инкубатор помогает молодому бизнесу вырасти и развиться.
Читать далее >>

Тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске

Больше всего подорожает отопление и горячая вода.
Читать далее >>

ТЦ «Зима» снесут из-за строительства жилых домов в Новосибирске

Комиссия по генплану мэрии Новосибирска рассмотрела предложение инвесторов по строительству жилья на месте бывшей барахолки.
Читать далее >>

Подписана концессия на строительство Правобережного мусорного комплекса в Новосибирске

Общественники оспаривают место размещение полигона в апелляции и готовят обращение в кассацию.
Читать далее >>

«Семейный дом For Stars» ― начало новой жизни

В Октябрьском районе Новосибирска началось строительство «Семейного дома For Stars».
Читать далее >>

Подросток нуждается в специальном кресле-коляске

Необходимо собрать — 273 506 рублей.
Читать далее >>

Конкурсного управляющего обвиняют в мошенничестве с имуществом предприятия-банкрота

В отношении него и его знакомого возбуждено уголовное дело по пяти статьям.
Читать далее >>

Подрядчика для уборки улиц ищут в Первомайке

В мэрии неоднократно обсуждался вопрос о передаче этих функций на аутсорсинг бизнесу.
Читать далее >>

СЕЛЛ-Сервис вышел в Узбекистан

К середине 2024 года компания планирует получить на этом рынку до 100 млн рублей выручки в месяц.
Читать далее >>

Фото животных с детенышами в День матери разместил Новосибирский зоопарк

В коллекции зоопарка представлены более 790 видов животных.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Жилой район Светлый в Мошковском районе стремительно развивается. О запланированных изменениях рассказал генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Суд рассмотрит дело о мошенничестве с социальной помощью в Новосибирске
1/12/23 9:56
Бизнес Общество Право&Порядок
Двое детей погибли в ДТП на трассе Ордынского района Новосибирской области
1/12/23 9:36
Происшествия
Торговая недвижимость подорожала на 9 процентов в Новосибирске
1/12/23 9:10
Бизнес Недвижимость
Новосибирская актриса получила звание заслуженной артистки России
30/11/23 17:45
Культура
Более 40 единиц нового оборудования привезут в новосибирские больницы
30/11/23 17:37
Медицина
Младенцу сломали ключицу в роддоме Новосибирска
30/11/23 17:06
Общество
Рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске
30/11/23 17:01
Общество
В Юрманке в этом году будет работать кресельная канатная дорога и хостел
30/11/23 16:57
Бизнес Спорт
Документы для сдачи станции метро «Спортивная» почти готовы
30/11/23 16:42
Город
Власти выделили участок для военных на Гусинобродском кладбище в Новосибирске
30/11/23 16:20
Общество
Бизнес-инкубатор Новосибирска глазами резидента
30/11/23 16:05
Власть Общество
«Работы не приняты»: мэр отказался платить подрядчику Первомайского сквера в Новосибирске
30/11/23 15:43
Город
Золошлак применят для строительства Восточного обхода в Новосибирской области
30/11/23 15:35
Город
НГУ готов открыть свой филиал в Казахстане
30/11/23 15:02
Образование
Вооруженный новосибирец устроил стрельбу в ресторане около ТЦ «Сан-Сити»
30/11/23 14:59
Происшествия
Подрядчик ремонта Октябрьского моста сменился в Новосибирске
30/11/23 14:56
Бизнес Власть Город
За срыв сроков поставки новых троллейбусов мэрия Новосибирска оштрафует лизингодателя
30/11/23 14:32
Бизнес Власть Транспорт Финансы
Цена проезда на общественном транспорте не превысит 35 рублей в Новосибирске
30/11/23 14:10
Власть Город Транспорт
Участник банды ювелиров получил 8 лет тюрьмы в Новосибирске
30/11/23 14:03
Право&Порядок
Тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске
30/11/23 13:32
Бизнес Власть
Популярное
Китайские ученые назвали органы, без которых человек может спокойно обойтись
30/11/23 12:54
Лунный календарь цветовода на декабрь 2023
30/11/23 10:34
Ученые предупредили о мощной магнитной буре 1 декабря
30/11/23 9:33
Стали известны самые надежные автомобили премиум-класса с пробегом
29/11/23 11:52
Основные способы борьбы с бессонницей назвала эксперт
29/11/23 10:08
Хирург назвала второй подбородок симптомом опасных болезней
28/11/23 17:05
Новости компаний
Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 11,3 млрд рублей
30/11/23 15:28
ВТБ: клиенты оплачивают налоги в цифровых сервисах в 2,5 раза чаще
29/11/23 17:40
Банк «Левобережный» индексирует пенсию
29/11/23 16:29
В самое сердце цифрового искусства: RTD2023 объединит технологии и арт
29/11/23 16:07
Банк Уралсиб и НАФИ изучили предпочтения россиян при выборе программы банковского кешбэка
29/11/23 15:38
Деятельность АО «РЭС» по подключению «Сибирь-Арены» отмечена губернатором
29/11/23 10:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска