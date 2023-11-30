Власти выделили участок для военных на Гусинобродском кладбище в Новосибирске

Новый участок для захоронения военнослужащих появится на Гусинобродском кладбище в Новосибирске. Соответствующий документ накануне подписал глава города Анатолий Локоть.

Такое решение было принято после того, как отсутствие свободных мест для захоронений погибших бойцов СВО возмутило вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова.

― «Воинское кладбище» будет создано в границах квартала 8В на площади 1200 квадратных метров. Похороны здесь будут проходить с соблюдением воинских почестей, ― сообщили в мэрии.

Ранее редакция рассказывала о том, что жителям села предложили скинуться на ограду для кладбища под Новосибирском.