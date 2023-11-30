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«Работы не приняты»: мэр отказался платить подрядчику Первомайского сквера в Новосибирске

  • 30/11/2023, 15:43
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Мэр отказался платить подрядчику Первомайского сквера в Новосибирске
Так как не может проверить качество проделанной работы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать причины переноса сроков сдачи работ в Первомайском сквере на 2024 год.

— Пусть комментирует подрядчик. Мы констатируем, что работы у него не принимаем, — заявил мэр. — Подрядчик заканчивал работу в морозное время, и мы не можем проверить ее качество. Работы не приняты, а значит и не будут оплачены.

Останется ли этот подрядчик на будущий год мэр сказать затруднился. По его словам, это будет решать департамент благоустройства.

О переносе сроков завершения ремонта сквера на 2024 год стало известно в конце октября. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— В этом году Новосибирский краеведческий музей приступил к реконструкции галерей как со стороны Красного проспекта, так и со стороны Первомайского сквера. В следующем году, когда они закончат эту работу, мы доделаем в сквере площадку, прилегающую к галерее. На мой взгляд, это не будет мешать прогулкам горожан, — поясняли Анна Терешкова.

Она не исключила, что на будущий год будет перенесена замена заборов вокруг Первомайского. Все пролеты уже заказаны, но мэрия сомневается, стоит ли проводить эту работу по холоду.

Ране редакция сообщала о том, что в  Первомайском сквере Новосибирска начали сносить Park Cafe.

Фото: Infopro54

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : подрядчик Первомайский сквер оплата


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