В сочетании экономики и экологии нет противоречия

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На стратегической сессии «ESG-экология. Ответственное отношение к окружающей среде» в рамках II Сибирской конференции по устойчивому развитию эксперты отметили, что тема экологической, социальной ответственности и корпоративного управления сегодня все больше интересует не только коммерческие компании, но регионы Российской Федерации.

— В рамках координационного совета при Общественной палате РФ мы продвигаем тему публичной нефинансовой отчетности ESG. Компании, работающие в разных регионах страны, которые развивают это направление, уже видят эффект открытости, прозрачности деятельности и грамотного взаимодействия с общественным сектором. Внимание к энергоэффективности формирования бизнес-процессов дает и ощутимый экономический эффект. К примеру, повышение производительности труда не менее, чем на 10%, — комментирует управляющий партнер сегмента Digital ESG в ГК IBS, председатель координационного совета при Общественной палате РФ по вопросам экологической, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG и устойчивого развития, Москва) Наталья Починок. — Сейчас компания IBS работает над тем, чтобы сформировать dashboard (инструмент), которым смогут воспользоваться не только руководители компаний, но и регионов. Наша задача — тиражировать лучшие практики и информировать сообщество.

По ее словам, сейчас с несколькими регионами РФ — лидерами в продвижении климатической повестки и темы устойчивого развития, — идет работа по внедрению инструмента публичной нефинансовой отчетности ESG.

— Общественная палата проводит переговоры с одним из регионов Дальневосточного федерального округа. Готовы через местные общественные палаты продвигать на территориях инструмент нефинансовой отчетности с привлечением научного сообщества, общественных организаций. Поверьте, это будет очень полезно, — обратилась Наталья Починок к участникам конференции.

Руководитель отделения «Российского экологического общества» в Новосибирской области Дарья Украинцева отметила, что новые методики оценки регионов на основе практик устойчивого развития разрабатывают и рейтинговые агентства.

— ESG-повестка пришла к нам в страну извне. Сейчас происходит ее принятие и модификация под себя. Также, отвечая на запрос общества, рейтинговые агентства расширяют свои возможности, Национальное рейтинговое агентство, например, утвердило методологию присвоения рейтингов регионам и муниципалитетам. Однако, как отмечают эксперты, многие компании воспользовались временными окнами и не предоставили отчетность, что затрудняет составление новых рейтингов устойчивого развития. Тем не менее мы видим, что интерес компаний к участию в рейтингах растет, в том числе они стремятся выйти на более высокие места, а это заставляет бизнес принимать решения по уменьшению своего влияния на окружающую среду, — констатирует Украинцева.

Председатель комитета охраны окружающей среды города Новосибирска Мария Сидорова заявляет, что нефинансовая отчетность очень полезна не только для компаний, но и для регионов, муниципалитетов, так как единые стандарты позволят сравнивать ситуацию, достижения и выявлять проблемные места, над которыми нужно активно работать.

— Бизнес уже пользуется этим инструментом, внедряет новые технологии, так как понимает, что ему нужно развиваться, идти в ногу со временем. У нашего региона есть региональная стратегия экологического развития, он реализует целый ряд программ: «Чистая вода», «Чистый воздух», «мусорная» реформа и т.д. Конечно, всегда хочется большего, — рассуждает эксперт. — На мой взгляд, сегодня не хватает достоверной информации по многим экологическим темам, а незнание порождает определенное информационное поле. Власти и обществу нужна достоверная цифровая информация об окружающей среде. Думаю, что сейчас все крупные города России готовы войти в проекты, которые позволяли бы участвовать в составлении ESG-рейтинга — и государство откликается на эти потребности.

По словам Марии Сидоровой, Новосибирск участвует в проекте «5 шагов развития города» по созданию комфортной городской среды с вовлечением в проекты общественных объединений, населения, бизнеса, проведению мероприятий по повышению экологической культуры, осознанного отношения общества к окружающей среде. Муниципальные инициативы поддерживают предприятия, которые входят в Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ). В городе уже 2 года проводится региональный экоориентированный фестиваль «Экомир». В этом году он собрал более 6 тысяч участников. Его поддержало множество компаний, реализующих ESG- проекты, внедряющих новые технологии в рамках стратегии устойчивого развития. Регион попал в тройку лидеров федерального конкурса «Экология — дело каждого», что говорит о высокой активности общественности. Кроме того, в Новосибирске «зашла» социальная акция «Экодвор», направленная на обучение населения ответственному обращению с отходами и раздельному сбору мусора.

— 7 вузов Новосибирска сегодня готовят экологов, и они востребованы на предприятиях и компаниях не только нашего региона, — поясняет Мария Сидорова. — В октябре мы запустили еще один проект — международную экологическую школу «Экополис», цель которой — работа в единой системе власти, бизнеса и общества в лице вуза и студентов. Еще на этапе подготовки мы увидели, что идея будет востребована.

Дефицит информации

Советник генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Ольга Молчанова считает, что серьезной проблемой, затрудняющей реальную оценку экологической ситуации в регионах и городах России, является отсутствие оперативной информации. Так, например, сейчас сложно найти данные по реальным выбросам автотранспорта в атмосферу Новосибирска, чтобы оценить его влияние в загрязнении окружающей среды.

— До 2018 года выбросы автотранспорта в атмосферу в Новосибирске составляли 70% от общего объема загрязнения. В 2018 году ситуация вдруг кардинально улучшилась. У меня это вызывает много вопросов, — комментирует Ольга Молчанова. — Количество автомобилей в городе продолжает расти. Кроме того, Новосибирск является логистическим хабом, то есть через наш город проходит большое количество транзитного транспорта из других регионов.

Эксперт отметила, что правительством Нидерландов под эгидой ООН было проведено хорошее исследование по городам Европы и выпущены рекомендации, как уменьшить загрязнение от автомобильного транспорта. По ее оценке, их вполне можно транслировать на российские города, в том числе на Новосибирск:

— Нужно развивать общественный транспорт, который в Новосибирске находится в плачевном состоянии. Нужно расширять парк электротранспорта, автобусов, работающих на газомоторном топливе. Нужно не «донашивать» московские троллейбусы и трамваи, а покупать новый транспорт. Что интересно, бизнес уже готов переходить на экологический транспорт, так как понимает, что за ним будущее. К примеру, АО «Новосибирскэнергосбыт» совместно со Сбером строит сеть заправок для электроавтомобилей, — рассуждает Молчанова. — Кроме того, согласно исследованию, проведенному в Санкт-Петербурге, при скорости движения 70 км в час автомобиль генерирует минимальные выбросы, а при скорости 20 км и меньше, то есть когда стоит в пробках, — максимальные. Если не заниматься оптимизацией систем дорожного движения, не переходить от личных автомобилей к общественному транспорту, то автотранспорт может погубить экологию любого города.

Мария Сидорова согласилась, что качество мониторинга состояния окружающей среды сегодня оставляет желать лучшего. И общество неудовлетворено этой ситуацией.

— Те посты метеонаблюдений, которые сейчас есть в Новосибирске, ставились с учетом прежних методик. Но сейчас Новосибирск очень сильно вырос, и посты не всегда показывают полноценную информацию, — поясняет она. — Если в рамках федерального проекта крупные города смогут получить средства на развитие общественного транспорта, на совершенствование системы мониторинга, то ситуация будет меняться. Но в любом случае мегаполис — не деревня, и от воздействия на окружающую среду в обозримом будущем нам уйти не удастся.

Бизнес-интересы логичны

Интерес к теме устойчивого развития подтверждают и представители бизнеса. По словам руководителя управления GR&ESG ГК «ЭкоНива» Любови Аксеновой, стратегия устойчивого развития ГК «Эконива» основана на четырех китах: сотрудники, животные, сельская местность, где компания работает, и ответственное использование ресурсов.

— Для компании, работающей в удаленной от региональных центров местности, очень важен вопрос привлечения сотрудников. Развитие сельских территорий, на которых мы работаем, — это вопрос нашего выживания. Через механизм госпрограммы комплексного развития сельских территорий мы вкладываемся в строительство жилья, инфраструктуры, детских садов и школ. В 2020 году на эти цели были направлены более 70 млн рублей, в 2021-м — около 30 млн, — рассказывает Любовь Аксенова. — Мы активно инвестируем в обучение сотрудников, работаем со школами и университетами. Сегодня очень сложно привлечь молодежь работать на сельхозпредприятие, мы стараемся изменить это отношение и считаем, что в обозримом будущем все получится.

Кроме того, в компании разработана единая стратегия по обеспечению хозяйств кормами собственного производства, что повышает качество продукта и сокращает логистические цепочки, а значит, и выбросы CO2. Применяются технологии беспривязного содержания скота, что также влияет на качество готового продукта и продуктивность животных.

Коммерческий директор ООО «Сибирское стекло» Святослав Перевозчиков подчеркнул, что ESG-фокус компании — экология — обусловлен отраслевой спецификой бизнеса.

— У нас экология и экономика идут рука об руку. И между ними нет противоречия, как у многих других компаний. Чем рациональнее мы распоряжаемся ресурсами, тем эффективнее наше производство, — пояснил он. — С помощью специальных технологий уменьшаем вес стеклотары — наращиваем ее выпуск, но при этом ограничиваем использование минеральных компонентов и энергии. Увеличивая долю отходов стекла в составе смеси для стекловарения, завод снижает энергопотребление, как следствие — и эмиссию СО2, а параллельно сдерживает накопление полезных фракций ТКО на полигонах.

Кроме того, представитель компании рассказал об опыте участия в создании системы раздельного сбора ТКО в Томске и организации в Новосибирске проекта по переработке стеклотары от предприятий сектора HoReCa. Также на «Сибстекле» проводят экскурсии, в том числе для школьников и студентов, чтобы показать процесс утилизации стеклобоя.

Точки соприкосновения

Подводя итоги стратегической сессии, Ольга Молчанова отметила: и у власти, и у бизнеса есть понимание того, что экологии сегодня нужно уделять внимание, что в сочетании экономики и экологии нет противоречия.

— У каждого бизнеса есть своя специфика. У кого-то получается — и экология с экономикой идут в одном направлении, от других требуются дополнительные усилия, чтобы этот баланс был найден, — комментирует эксперт. — На мой взгляд, нужно как можно более открыто обсуждать проблемы, которые возникают, пути их решения. На первом этапе государство должно оказывать поддержку в развитии таких проектов, принимать на себя определенные обязательства, но и бизнес должен и принимать, и выполнять аналогичные обязательства. Это касается всех сфер экономики: и общественного транспорта, и сельского хозяйства, и сбора и переработки вторичного сырья. К примеру, у нас в Новосибирской области есть организация «Сиббиогаз», которая помогла крупной международной компании привести их стоки в соответствие с нашими санитарными нормативами. Чтобы решить проблему, нужно ее обозначить, а потом уже найдутся те, кто может помочь ее решить.

Любовь Аксенова считает, что бизнес не будет заниматься тем, что ему не выгодно.

— Бизнесу, несмотря на все запросы общества, должно быть выгодно заниматься устойчивым развитием. Для этого нужен рынок тех единиц, которые сейчас у нас фигурируют в устойчивом развитии: СО2, вторичные материалы. Как только появится рынок — бизнес не нужно будет подгонять. Он сам побежит в нужном направлении, — уверена она.

Святослав Перевозчиков отметил, что экологизация производства из повестки не уйдет, несмотря на различные события, которые могут оттеснять заботу об окружающей среде на второй план.

— Наши партнеры из смежных отраслей заинтересованы в устойчивом развитии, так что мы смотрим в будущее с большим оптимизмом, — добавил он.

Дарья Украинцева считает, что самому обществу тоже нужно меняться.

— Многие люди до сих пор считают, что от них ничего не зависит. Это не так. Нужно обсуждать проблемы, связанные с устойчивым развитием, варианты их решения. Мы все — и общество, и бизнес, и власть — сейчас делаем первые шаги в этом направлении, но то, что мы шагаем в эту сторону — уже большой плюс, — резюмировала она.

Организатор II Сибирской конференции по устойчивому развитию — информационно-аналитический портал Infopro54.ru. Поддержку в подготовке конференции оказали Министерство экономического развития России, Российское экологическое общество, Школа КСО и устойчивого развития, региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, Общественная палата Новосибирской области, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Партнеры конференции: ПАО Сбербанк, группа компаний IBS, ГК «Эконива», ООО «Сибирское стекло», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский регистр доноров костного мозга.

Информационные партнеры: бизнес-портал «Деловой квартал», телеканал «РБК», радио «Бизнес-ФМ», бизнес-журнал «Статус», интернет-журнал «Сиб.фм», онлайн-журнал «Бизнес и общество».

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