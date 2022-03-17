Бизнес-карты Сбера станут бессрочными

С апреля бизнес-карты не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Нам важно, чтобы все наши клиенты — и физические, и юридические лица — могли по-прежнему пользоваться удобными сервисами и продуктами, поэтому мы продлим сроки действия всех бизнес-карт Сбера. Кроме того, в ближайшее время мы предложим индивидуальным предпринимателям и юрлицам бизнес-карту «МИР» — она не будет отличаться по функциональности от текущих бизнес-карт банка».

Сбер также отменил срок действия бизнес-карт для физических лиц. В ближайшее время все клиенты банка будут проинформированы о работе карт после истечения срока действия.