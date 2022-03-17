Генпрокуратура проверит сообщения о завышении цен на сахар

В рамках функционирующей в Генпрокуратуре экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики была получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры в 26 регионах будут проведены проверки по фактам сообщений о росте цен на сахар, передает ГЛАС.ru.

В том случае, если нарушения будут выявлены, прокуроры примут полный комплекс мер для пресечения создания искусственного дефицита, а также необоснованного завышения цен.

В настоящее время от граждан, проживающих в различных российских регионах, поступают жалобы как на подорожание сахара, так и на его отсутствие на прилавках магазинов. Некоторыми торговыми сетями даже были введены ограничения на продажу социально значимых товаров.

По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта цены на сахар в среднем по стране выросли на 3,3%. Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Вместе с тем премьер-министром Михаилом Мишустиным было подписано постановление, которое запрещает до 31 августа экспортировать белый сахар и тростниковый сахар-сырец.