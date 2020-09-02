Бизнес.кейс. Кулинарные конструкторы

Один из основателей проекта «Семейный шеф» Андрей Барсов пояснил, что в Европе и США рынок кулинарных конструкторов развивается уже давно. В Москве первый игрок на этом сегменте появился в 2012 году, а потом на него начали выходить компании в регионах.

— Мы начинали проект совместно с партнером в Иркутске в 2015 году под брендом Easycook38. Три года назад я переехал в Новосибирск и запустил собственный проект под брендом Easycook54. В конце 2019-го мы немного поменяли концепцию и полностью провели ребрендинг на «Семейный Шеф», — рассказывает Барсов.

По мнению собеседника Infopro54, интерес к кулинарным конструкторам в регионах постоянно растет. Это предложение оказалось востребовано у тех, кто любит готовить, у кого не хватает времени после работы бегать по магазинам за продуктами, но хочется вкусной и разнообразной как домашней еды, так и еды ресторанного уровня.

— Акцент в самой идее кулинарных конструкторов сделан на том, что блюдо получается достаточно быстро, вкусным и разнообразным. Очень часто в него входят ингредиенты, которые в магазине просто так купить нельзя, а в конструктор они включены четко порционно — под готовый рецепт, не остается ничего лишнего. Человек закупает меню на определенный период времени и спокойно готовит вечером после работы или в выходные, не ломая голову над выбором меню. Для мегаполисов с их ритмом жизни эта идея оказалась востребованной, так как экономит время и расширяет кулинарные горизонты, улучшает навыки готовки. У нас есть много клиентов, где блюда готовят вместе дети и взрослые, а иногда даже только дети (от 10 лет). Это становится некой культурой времяпровождения, — поясняет предприниматель. — В крупных федеральных холдингах сертификаты на доставку кулинарных конструкторов активно входят в список корпоративных бонусов. Так работодатель заботится об оптимизации рабочего времени ключевых сотрудников. Активными клиентами рынка также становятся жители коттеджей, которые живут в поселках за чертой города.

Пандемия и введение режима самоизоляции неизбежно повлияли и на этот сегмент общепита. Андрей Барсов констатирует, что заказы в самый пик карантина упали на 30%. Что связано, прежде всего, со снижением доходов населения.

С другой стороны, та же пандемия открыла для кулинарных конструкторов новых клиентов. Ими заинтересовались завсегдатаи ресторанов, которые не могли посещать привычные места отдыха, но не хотели отказываться от любимых блюд. Напомним, далеко не всем ресторанам Новосибирска удалось организовать работу в режиме доставки.

— Пандемия заставила нас пересмотреть внутренние рабочие процессы, оптимизировать логистику. Если раньше мы принимали заказы и осуществляли их доставку раз-два в неделю, то сейчас поставляем на следующий день. Это позволило распределить нагрузку на всю неделю без увеличения мощностей, — рассказывает Барсов. — В Москве, кстати, в таком режиме работает только лидер рынка — проект «Шеф Маркет».

Стоимость стандартного набора из 5 ужинов на 1 человека начинается от 1450 рублей на неделю. Также можно собрать свой собственный набор из ужинов, супов, салатов, завтраков и десертов на любое количество персон. Основными клиентами сервиса являются представители среднего класса с семейным доходом от 60 тысяч рублей в месяц, на которых пришелся основной удар во время карантина.

— Мы четко ощутили падение платежеспособного спроса. Причем этот тренд начал вырисовываться еще в конце 2019 года, и решили временно отложить наши планы по расширению бизнеса и наращиванию мощностей. С марта стало очевидно, что люди начали экономить, плюс оказались на удаленке. В итоге у них появилось больше свободного времени — и они предпочитали сами планировать меню, посещать магазины, закупать продукты. С середины лета спрос начал постепенно восстанавливаться, — рассказывает собеседник Infopro54.

Интересная ситуация сформировалась в Новосибирске с конкуренцией на этом сегменте рынка. Прямыми конкурентами «Семейного шефа», по словам Андрея Барсова, являются две компании со схожим продуктом. Обе начали работать на рынке гораздо раньше. Периодически появляются новые участники, но они достаточно быстро сходят с дистанции — буквально за 6-9 месяцев.

— Но я бы сказал, что чем больше игроков будет на этом узком рынке, тем лучше, так как это позволит гораздо успешнее продвигать продукт и улучшать его. Так что локтями мы не сильно толкаемся, — констатирует предприниматель.

Непрямыми конкурентами являются крупные федеральные сетевые магазины, такие как «Лента», «Ашан», Metro Кэш Анд Керри.

— Преимущество игроков рынка кулинарных конструкторов перед ритейлерами — четкое следование рецептам. Мы, скорее, не про доставку продуктов, а про приготовление, — говорит Барсов. — С ресторанами мы также не конкурируем, так как рестораны — это больше про времяпрепровождение вне дома, а кулинарные конструкторы — для тех, кто любит готовить дома и в семейном кругу.

Сам продукт на рынке кулинарных конструктов достаточно стандартен по всей России — отличается небольшими деталями, ассортиментом и условиям доставки, а также сезонностью и вкусовыми предпочтениями местных жителей. Например, в летне-осенний период в меню увеличивается количество овощей. При этом в Новосибирске 70% продукции, используемой в конструкторах, местного производства.

На этом сегменте есть и свои модные тенденции. К примеру, в Новосибирске этим летом пользовалось хорошим спросом рыбное меню и теплые салаты. Московский тренд прошлого года на поке из лосося и тунца летом также дошел до региона.

По оценкам предпринимателя, у этого сегмента рынка в Новосибирске есть хороший потенциал для дальнейшего роста. Около 50% клиентов, сделавших один заказ, возвращаются. Поэтому сейчас компания ведет активное продвижение в соцсетях и готовится к расширению при восстановлении и увеличении спроса.

Фото предоставлено Андреем Барсовым