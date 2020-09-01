Санатории выпустили с карантина

В Новосибирской области возобновляется работа санаториев и проведение официальных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием части зрителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Решение принято на внеочередном заседании под председательством губернатора Андрея Травникова 1 сентября.

В частности, в регионе возобновляется проведение профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 25% зрителей от общей вместимости места их проведения, с соблюдением социального дистанцирования. Напомним, что с 1 августа на территории Новосибирской области было возобновлено проведение официальных спортивных соревнований без участия зрителей.

Санаторно-курортным организациям разрешено возобновить работу, если они будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

Как пояснила Infopro54 председатель комитета по санкуру НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО), директор ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус») Юлия Шелепенкова, это официальное разрешение на выход санаториев из карантина.

— На самом деле большая часть санаториев региона и не закрывалась во время пандемии, а тихо работала. Кто-то открылся в июле, когда стало понятно, что режим самоизоляции продлевается. Все об этом знали, но контролирующие и надзорные органы просто закрывали на это глаза, — говорит собеседник редакции.

Часть коммерческих санаториев, как и муниципальные учреждения санкура, работала в режиме обсерваторов.

— Например, мы принимали семьи с детьми в возрасте до 7 лет, которые прибывали в Россию на ввозных рейсах из-за границы. У нас на 14-дневном карантине находились жители Кемерово, Омска, Барнаула, Красноярска, Томска, Челябинска, Москвы. После его завершения они разъезжались по своим городам. Это оплачивал федеральный бюджет, — говорит Юлия Шелепенкова.

Все путевки своих клиентов «Парус-Резорт» в итоге сдвинул на осень-зиму.

— Официально открыться мы не могли, поэтому предложили клиентам перебронировать путевки. Не согласились только около 10%. Им мы вернули предоплату. Сейчас у нас полностью расписано время до Нового года. Ждем гостей, если, конечно, не будет второй волны карантина, — резюмировала директор санатория.

Ранее она подчеркивала, что все санаторно-курортные учреждения региона были готовы работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора с 1 сентября.

По данным оперативного штаба на утро 1 сентября в регионе зафиксированы 11 456 случаев COVID-19 (+52 за минувшие сутки), в том числе 684 ребенка. 10 166 пациентов выздоровели (+93 за сутки). Скончались еще 3 пациента: мужчины (58 и 79 лет), и женщина в возрасте 78 лет. Всего от коронавируса в регионе умер 361 человек. В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ — 5 пациентов.

Фото с сайта Туристический портал Новосибирской области