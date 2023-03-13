Бизнес-миссия в Китай

Сибирских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Китай. Принимающей стороной выступает Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd.

Организатор — Russia №1 Link E-commerce company, партнер — Chengdu Eggplant Media Co.,Ltd. Бизнес-миссия будет интересна компаниям, занимающимся оптовыми закупками ТНП. Делегация составит 30 человек: квота — 2 места от региона. Дата окончания приема заявок: 16 марта 2023 года.

Для участия в бизнес-миссии необходимо заполнить заявление, оплатить сервисный сбор (в случае, если заявка не одобрена сервисный сбор возвращается) и подписать соглашение. Участникам предоставляется: виза, авиабилет (в одну сторону), проживание, организация встреч от имени муниципальное правительство китайского города Иу.

Иу известен в Китае как «мировой супермаркет». В городе работает свыше 2 млн мелких и средних фирм, которые поставляют товары в 200 стран и регионов мира. По числу отправленных и полученных посылок Иу занимает второе место в стране, уступая лишь Гуанчжоу. Здесь расположен крупнейший в мире рынок потребительских товаров (Yiwu China Commodities City), принадлежащий компании Zhejiang China Commodities City Group. На рынке работает 75 тыс. оптовых и розничных магазинов, а также онлайн-платформа[2]. Также Иу является крупнейшим мировым логистическим центром рождественских товаров — на уезд приходится две трети всех рождественских товаров в мире[7]. Кроме того, Иу является крупным центром производства и продажи спортивных товаров и инвентаря (флаги разных стран, футбольные мячи, свистки, дудочки вувузелы и ладошки-хлопушки).

Предполагаемое время вылета: 15-25 апреля 2023 г.

Координатор с российской стороны:

Лисиенко Ольга , директор ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА»

м. тел. +7 913 946 79 75; e-mail: olisienko@askbda.ru

Фото: freepik.com