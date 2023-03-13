От поиска новых клиентов до сокращения расходов на автопарк: бесплатные вебинары марта от МТС

Как медицинским организациям продвигать себя в 2023 году

На вебинаре расскажут, какие каналы коммуникаций с клиентами — самые эффективные для медцентров, как технологии Big Data помогут лабораториям и медцентрам привлекать новых клиентов. И научат, как повысить узнаваемость бренда без лишних расходов на охватные кампании.

Кому важно:

Владельцам клиник и руководителям отделов продаж в медицине

Руководителям, собственникам малого и среднего бизнеса в медицинской сфере

Маркетологам и директорам по маркетингу в сфере медицины

Когда: 14 марта в 12:00 Мск

Зарегистрироваться

Как увеличивать повторные продажи с помощью технологии RCS

Слушатели вебинара узнают о новом инструменте для рассылок — технологии RCS и её преимуществах, о том, как грамотно организовать каскадные рассылки. А также получат полезный чек-лист для маркетологов и руководителей поймут, чтобы увеличить повторные продажи.

Кому важно:

Коммерческим директорам и маркетологам розницы, банков, страховых компаний, грузовых и пассажирских перевозок

Когда: 17 марта в 10:00 Мск

Зарегистрироваться

Как организовать удалённый мониторинг оборудования

На вебинаре поговорим про удалённый мониторинг и какие данные можно собирать со своего оборудования. Как работает мониторинг температуры и влажности и в каких случаях он необходим, как передавать данные с удалённых устройств в корпсистему и в чём польза платформы для интернета вещей.

Кому важно:

Специалистам по автоматизации и метрологии на производствах

Руководителям производств и складов фармацевтической продукции

Техническим руководителям на производстве продуктов питания

Руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц

Инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли

Когда: 21 марта в 10:00 Мск

Зарегистрироваться

Как сократить правильно организовать работу разъездных сотрудников

Эксперты расскажут, как ставить задачи разъездным сотрудникам, получать отчёты и оценивать эффективность их работы, как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании и снижают общий пробег корпоративного автопарка до 15%.

Кому важно:

Владельцам и управляющим корпоративных автопарков

Руководителям служб по работе разъездных сотрудников

Флит-менеджерам, старшим механикам, логистам

Руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования

Когда: 30 марта в 10:00 Мск

Зарегистрироваться

Возраст: 18+

Фото предоставлено пресс-службой компании