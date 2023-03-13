От поиска новых клиентов до сокращения расходов на автопарк: бесплатные вебинары марта от МТС

На вебинаре расскажут, какие каналы коммуникаций с клиентами — самые эффективные для медцентров, как технологии Big Data помогут лабораториям и медцентрам привлекать новых клиентов. И научат, как повысить узнаваемость бренда без лишних расходов на охватные кампании.
Кому важно:
Владельцам клиник и руководителям отделов продаж в медицине
Руководителям, собственникам малого и среднего бизнеса в медицинской сфере
Маркетологам и директорам по маркетингу в сфере медицины
Когда: 14 марта в 12:00 Мск
Слушатели вебинара узнают о новом инструменте для рассылок — технологии RCS и её преимуществах, о том, как грамотно организовать каскадные рассылки. А также получат полезный чек-лист для маркетологов и руководителей поймут, чтобы увеличить повторные продажи.
Кому важно:
Коммерческим директорам и маркетологам розницы, банков, страховых компаний, грузовых и пассажирских перевозок
Когда: 17 марта в 10:00 Мск
На вебинаре поговорим про удалённый мониторинг и какие данные можно собирать со своего оборудования. Как работает мониторинг температуры и влажности и в каких случаях он необходим, как передавать данные с удалённых устройств в корпсистему и в чём польза платформы для интернета вещей.
Кому важно:
Специалистам по автоматизации и метрологии на производствах
Руководителям производств и складов фармацевтической продукции
Техническим руководителям на производстве продуктов питания
Руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц
Инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли
Когда: 21 марта в 10:00 Мск
Эксперты расскажут, как ставить задачи разъездным сотрудникам, получать отчёты и оценивать эффективность их работы, как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании и снижают общий пробег корпоративного автопарка до 15%.
Кому важно:
Владельцам и управляющим корпоративных автопарков
Руководителям служб по работе разъездных сотрудников
Флит-менеджерам, старшим механикам, логистам
Руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования
Когда: 30 марта в 10:00 Мск
Возраст: 18+
Фото предоставлено пресс-службой компании
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