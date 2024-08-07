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Бизнес на опорах: новосибирские провайдеры незаконно разместили оптику на 15 тысячах опорах ЛЭП

  • 07/08/2024, 09:00
В Новосибирской области энергетики продолжают активно бороться с незаконным размещением оптики на энергообъектах.

Бизнес на опорах: новосибирские провайдеры незаконно разместили оптику на 15 тысячах опорах ЛЭПЗа I полугодие 2024 года специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») выявили около 500 км подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на почти 15 000 опор линий электропередачи (ЛЭП), смонтированных предприимчивыми провайдерами самовольно.

Подобные незаконные действия не только небезопасны для персонала самих недобросовестных провайдеров — в Новосибирской области уже был зафиксирован случай гибели монтажника, но и угрожают надежности электроснабжения, ведь при самовольном монтаже не учитывается состояние опор и технические требования к месту размещения. В итоге, такие подвесы приводят к крену опор, аварийным ситуациям из-за несоблюдения расстояния от провода под напряжением до кабеля связи, да и просто затрудняют плановое обслуживание ЛЭП.

За последние три года выявлено порядка 6 000 км незаконно размещенного оптоволокна и ежегодно динамика противоправных действий со стороны телеком-операторов нарастает: только за прошлый год самовольных подвесов в Новосибирской области стало в два раза больше. Наибольшее число нарушений, как ни странно, приходится не только на столицу региона, но и на районы области, где провайдеры активно расширяют зону покрытия, зачастую пренебрегая требованиями законодательства.

И даже оформление договорных взаимоотношений со вчерашними нарушителями не приводит к конструктивному взаимодействию. Именно так развивается ситуация с ИП Ример А.И. или аффилированным с ним ООО «НСО-Телеком», работающими в городах Купино, Чулым и Каргат. Недобросовестные провайдеры не только продолжают самовольно монтировать оптику на новых участках электросетей, но и на протяжении трёх лет уклоняются от исполнения условий уже заключенных договоров в части оплаты предоставленных опор ЛЭП для размещения ВОЛС. На текущий момент общая задолженность перевалила за несколько десятков миллионов рублей. Эти средства энергетики направляют на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов, где и монтируются линии связи.

К сожалению, подобные факты не единичны – проблема актуальна по всей стране. «Россети Новосибирск» будет продолжать всестороннюю работу по пресечению незаконного использования энергообъектов для размещения ВОЛС. С теми провайдерами, кто готов взаимодействовать в правовом поле, энергетики готовы к конструктивному диалогу. Механизм легализации взаимоотношений проработан и требует минимум действий со стороны операторов связи: оформить заявку, согласовать техническую документацию, подтверждающую безопасность совместного функционирования линий электропередачи и линий связи, и заключить договор. После завершения несложных организационно-технических мероприятий подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика АО «РЭС»


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