Новосибирская область снова не успевает тратить поступающие в бюджет деньги

За 7 месяцев 2024 года в бюджет Новосибирской области поступили 168,2 млрд рублей доходов — 57% от годового плана (295,2 млрд рублей). Собственные доходы бюджета составили 147,6 млрд рублей — 56,8% от плана.
— Годовой темп прироста собственных доходов по итогам 7 месяцев 2024 года составил 109,6%. Это ниже прогнозного годового темпа — 115,1%, — отметили в Минфине Новосибирской области.
В собственных доходах бюджета 50,6 млрд рублей составили поступления по налогу на прибыль, 42,4 млрд — по НДФЛ, 18,8 млрд — по налогу на совокупный доход. По 10 млрд рублей в бюджет принесли акцизы на алкогольную продукцию и налог на имущество организаций, 7,7 млрд — акцизы на нефтепродукты. По транспортному налогу за 7 месяцев поступили 856 млн рублей.
По расходам бюджет исполнен на 46,7% от плана (317 млрд) — 148 млрд рублей. Основные расходы: выплата зарплаты, меры социальной поддержки граждан и субсидии госучреждениям.
— По целому ряду объектов на сегодняшний день идут такие, скажем, производственные сдвижки. Более 3,4 млрд рублей по существу двигаются на 2025-2026 год, — констатировал министр. — Кроме того, в регионе наблюдается отставание по темпам поступления налога на прибыль.
Глава региона Андрей Травников признал, что объем неосвоения расходов у региона в последние годы приличный, а также предложил депутатам изменить подход к формированию бюджета.
— При формировании бюджета на 2025-2027 годы нужно принципиально определиться: мы продолжим формировать амбициозные бюджеты, которые подталкивают нас к большему объему работы, или вернемся к практике 2017-2018 годов, сделаем бюджет более консервативным и осторожным, но это позволит нам снять вопрос по исполнению бюджета по расходам, — пояснил Травников.
Ранее редакция сообщала о том, что крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет.
Фото Inopro54, автор: Юлия Данилова.
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