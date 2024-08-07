Новосибирская область снова не успевает тратить поступающие в бюджет деньги

За 7 месяцев 2024 года в бюджет Новосибирской области поступили 168,2 млрд рублей доходов — 57% от годового плана (295,2 млрд рублей). Собственные доходы бюджета составили 147,6 млрд рублей — 56,8% от плана.

— Годовой темп прироста собственных доходов по итогам 7 месяцев 2024 года составил 109,6%. Это ниже прогнозного годового темпа — 115,1%, — отметили в Минфине Новосибирской области.

В собственных доходах бюджета 50,6 млрд рублей составили поступления по налогу на прибыль, 42,4 млрд — по НДФЛ, 18,8 млрд — по налогу на совокупный доход. По 10 млрд рублей в бюджет принесли акцизы на алкогольную продукцию и налог на имущество организаций, 7,7 млрд — акцизы на нефтепродукты. По транспортному налогу за 7 месяцев поступили 856 млн рублей.

По расходам бюджет исполнен на 46,7% от плана (317 млрд) — 148 млрд рублей. Основные расходы: выплата зарплаты, меры социальной поддержки граждан и субсидии госучреждениям.

— По целому ряду объектов на сегодняшний день идут такие, скажем, производственные сдвижки. Более 3,4 млрд рублей по существу двигаются на 2025-2026 год, — констатировал министр. — Кроме того, в регионе наблюдается отставание по темпам поступления налога на прибыль.

Напомним, на июльской сессии регионального парламента министр финансов Виталий Голубенко отмечал, что уже несколько лет Новосибирская область не успевает освоить все средства, заложенные в расходной части бюджета. Так, бюджет 2023 года по расходам был исполнен всего на 90,5%. То есть. Чиновник также отмечал, что картина по задачам, связанным с уточнением потребностей в расходах, исходя из готовности ПСД, успешности экспертиз, торгов и соблюдения графика физического выполнения работ на объектах, не очень хорошая.

Глава региона Андрей Травников признал, что объем неосвоения расходов у региона в последние годы приличный, а также предложил депутатам изменить подход к формированию бюджета.

— При формировании бюджета на 2025-2027 годы нужно принципиально определиться: мы продолжим формировать амбициозные бюджеты, которые подталкивают нас к большему объему работы, или вернемся к практике 2017-2018 годов, сделаем бюджет более консервативным и осторожным, но это позволит нам снять вопрос по исполнению бюджета по расходам, — пояснил Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет.