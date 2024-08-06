Генконсульство Республики Союз Мьянма откроется в конце августа в Новосибирске

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов встретился с Генеральным консулом Республики Союз Мьянма в городе Новосибирске господином Пья Пхё Вейем, сообщает региональное правительство.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы подготовки к официальному открытию Генерального консульства Республики Союз Мьянма в городе Новосибирске. Оно запланировано на конец августа.
Напомним, 5 сентября 2023 года Новосибирский аэропорт Толмачево принял первый рейс из Мьянмы после 30-летнего перерыва. Прямые рейсы в Мьянму во времена СССР «Аэрофлот» выполнял с 1962 года, авиакомпания летала из Москвы в Янгон. Полеты прекратились в 1993 году.
Ранее редакция сообщала, что Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой.
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