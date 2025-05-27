Бизнес на выпускных: кондитеры и флористы стали зарабатывать больше

Традиционно май и июнь – пик активности в сфере услуг, что связано с подготовкой к окончанию учебного года. В преддверии последних звонков наблюдается повышенный спрос на кондитеров и флористов. Аналитики «Авито Работы» и «Авито Услуг» констатируют увеличение числа вакансий в этих профессиях, рост предлагаемых зарплат и активизацию соискателей.

В кондитерской отрасли наблюдается всплеск активности. Количество вакансий для кондитеров по России увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Работодатели, включая частных лиц, кафе, рестораны и кейтеринговые компании, активно ищут специалистов, способных создавать уникальные торты, десерты и сладкие столы, соответствующие индивидуальным пожеланиям и тематике мероприятий.

Средняя предлагаемая заработная плата для кондитеров выросла более чем в два раза, достигнув 116 772 рублей в месяц. Такой рост обусловлен не только сезонным увеличением нагрузки, но и повышением требований к качеству и эстетике продукции. От кандидатов требуется креативность, аккуратность и умение работать в сжатые сроки.

Также вырос интерес и к услугам кондитеров, особенно в регионах. Лидерами по росту спроса на кондитерские изделия стали Ленинградская область, Тула и Мурманск.

Схожая тенденция наблюдается и на рынке флористики. В связи с проведением торжественных мероприятий возросла активность соискателей на 15%. Букеты для учителей, цветочные композиции, оформление фотозон стали неотъемлемой частью праздничных событий в конце весны и начале лета.

Средняя заработная плата флористов также увеличилась, составив 53 278 рублей в месяц. Работодатели заинтересованы в специалистах, способных оперативно выполнять индивидуальные заказы, разбираться в современных тенденциях и предлагать оригинальные решения.

Спрос на услуги флористов значительно вырос, увеличившись на 45% по сравнению с прошлым годом. Флористы помогают как с созданием отдельных букетов, так и с полным оформлением площадок.

Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы, отмечает, что окончание учебного года оказывает существенное влияние на рынок труда, особенно в сферах, связанных с организацией мероприятий. Растет спрос как на квалифицированных специалистов, так и на индивидуальные заказы, что отражается на количестве вакансий.