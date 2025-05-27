Новосибирцы отправили спецгруз бойцам Днепровской речной флотилии

Из Новосибирской области для участников специальной военной операции была отправлена очередная партия с грузом. В каждой из двух фур, собранных фондом «Своих не бросаем», к бойцам уехали по 3 хозяйственных автомобиля и по 9 полных паллет с водой, радиостанциями, антитепловизорными одеялами, стройматериалами, медикаментами, продукты питания и адресными посылками.

По словам депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко, отправка одной фуры из Сибири до конечного получателя на фронте стоит 300-350 тысяч рублей, в зависимости от направления. Парламентарий рассказал, что на протяжении первого года сначала СВО его команда практически каждый месяц отправляла на фронт 4 фуры с грузом от разных организаций.

Одну из паллет полностью заняла помощь для Днепровской речной флотилии.

— Есть боец с позывным «Зоркий». Это группировка речных катеров на Днепре. Ребята выполняют очень серьёзные задачи – форсирование Днепра, отражение атак ВСУ. И в этой отправке будет паллета с грузом для них – всё необходимое для ремонта катеров, — рассказала руководитель фонда «Своих не бросаем» Оксана Боцан.

Ранее редакция сообщала, что изъятые у новосибирских браконьеров охотничьи ружья были отправлены в зону Специальной военной операции. Конфискованный охотничий арсенал укомплектовали патронами. Сотрудники Минприроды Новосибирской области на собственные деньги приобрели 1100 самых распространенных для гладкоствольных ружей патронов 12-го калибра.