Губернатор Новосибирской области требует отставки главы одного из поселков

В Новосибирской области губернатор решил досрочно снять с должности главу рабочего поселка Линево. Иск против Дмитрия Грушевого уже поступил в Искитимский районный суд. Причина — утрата доверия к руководителю.

Специалисты проверили данные о доходах, имуществе и обязательствах Грушевого. Выяснилось, что он предоставил ложную информацию о доходах своей супруги. Кроме того, Грушевой подозревается в нарушении запрета одного из пунктов закона «О противодействии коррупции». Муниципальным служащим запрещено быть поверенными или представителями третьих лиц в органах власти. Это правило действует как в государственных, так и в местных структурах.

— Если иное не предусмотрено федеральным законом, — сказано в сообщении райсуда.

Судебное заседание по делу назначили на 10-15 часов 19 июня.

Следует отметить, что в конце 2024 года Искитимский суд отказал главе Линево Дмитрию Грушевому в обжаловании обращения об его отставке. Он просил признать незаконными действия губернатора Андрея Травникова и депутатов по подготовке этого обращения. Грушевой также просил отозвать мнение губернатора о поддержке инициативы. 12 декабря 2024 года депутаты Совета депутатов р.п. Линево обратились к Андрею Травникову с инициативой об удалении в отставку главы р.п. Линево Дмитрия Грушевого. В тексте документа они обвиняют руководство поселковой администрации и подконтрольного ей МУП «РКЦ р.п. Линево» в нарушении прав жителей.

Ранее редакция сообщала о том, что Иван Штурбабин назначен главным архитектором Новосибирска. Ранее он возглавлял семейное архитектурное бюро.