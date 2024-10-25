Бизнес Новосибирска активизировался в соцсетях

Количество бизнес-сообществ Новосибирской области в соцсети ВКонтакте в 2024 году выросло на 4% год к году. Об этом рассказали в пресс-службе VK.

— Активнее всего развиваются бизнесы из категорий «персональные услуги» (например, дизайнеры, художники и фотографы), на втором месте в топе медицинские услуги, на третьем — сегмент образования, — пояснили аналитики мессенджера.

При этом, новосибирские пользователи в 2024 году стали активнее регистрироваться в сообществах соцсети. Горожане изучают возможности для отдыха и путешествий, ищут мастеров из разных сфер деятельности, а также всевозможные товары.

Топ по росту числа контактов возглавили персональные услуги (возросли на 27% год к году), питомники для животных (возросли на 23,6%), а также сообщества по тематике туризма (на 11,6%) и автомобилей (+7%).

Владелец маркетинговой компании «Fedotov Studio» Павел Федотов считает, что активное развитие бизнес-сообществ в соцсетях связано с геополитическими и экономическими событиями в стране.

— Действительно, у предприятий растет интерес к контент-маркетингу, к созданию комьюнити вокруг своего бренда. Связано это с текущими геополитическими и экономическими событиями. С российского рекламного рынка ушли одни из ключевых поставщиков коммерческого трафика, такие как запрещенные в РФ Meta и Googl. И с отключение дешевых каналов генерации клиента у предприятий появились проблемы с привлечением людей, — поясняет эксперт.

По его наблюдениям, на бизнес давит и растущая инфляция, и повышение уровня зарплат. В результате рентабельность предприятий падает, а рекламные тексты дорожают и уже не могут служить единственным источником привлечения клиентов.

— Поэтому бизнес и стал обращать внимание на более мягкие инструменты, такие как контакт-маркетинг, продвигающий компании за счет интересного контента, — констатирует Федотов.

В целом по России в региональных бизнес-сообществах за третий квартал 2024 года быстрее всего растет аудитория в категории «туризм и отдых» — на 12%, «персональные услуги» — на 9%, и «автомобили» — на 7%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что лица и компании, которые ведут соцсети, будут обязаны подавать сведения в Роскомнадзор.