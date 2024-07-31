Никита Макарьев: Все лица, которые ведут соцсети, будут обязаны подавать сведения в Роскомнадзор

Никита Макарьев, старший юрист компании «Юсконсалт», отметил, что к законопроекту о блогерах много правовых вопросов, а также предположил, к чему нужно готовиться инфлюенсерам:

— Государственной Думой принят законопроект №647048-8, в соответствии с ним блогеров с аудиторией персональной страницы более 10 000 обяжут сообщать сведения в Роскомнадзор, которые позволят их идентифицировать. Если такие сведения не будут предоставлены, то блогеру запретят проводить рекламу, а также размещать свои платежные данные (например для получения донатов). При этом репостить информацию с таких страниц также будет нельзя.

По самому тексту законопроекта возникает ряд правовых вопрос, которые пока остаются без ответа.

Что такое персональная страница? Определения в законопроекте, как и в других законах, нет. Соответственно, возникает вопрос: может ли быть персональная страница у организации? Судя по тому, что закон направлен на контроль за распространением информации, а в нем самом нет указания, что действует он исключительно на физических лиц, то он будет действовать и на юридические лица.

Определения в законопроекте, как и в других законах, нет. Соответственно, возникает вопрос: может ли быть персональная страница у организации? Судя по тому, что закон направлен на контроль за распространением информации, а в нем самом нет указания, что действует он исключительно на физических лиц, то он будет действовать и на юридические лица. В РФ предусмотрен реестр соцсетей, который ведет Роскомнадзор. Однако в тексте законопроекта нет указания на то, будет ли законопроект распространять свое действие только на эти социальные сети либо на все , в том числе на запрещенный в России Instagram (Соцсеть признана в России экстремистской и запрещена. — Ред.)

, в том числе на запрещенный в России Instagram (Соцсеть признана в России экстремистской и запрещена. — Ред.) Законопроектом предусмотрена довольно странная формулировка «создавший такую персональную страницу пользователь социальной сети», порождающая массу вопросов о лице, который будет ответственен за передачу сведений и за соблюдение требований данного законопроекта. Например, кто будет ответственным лицом в случае продажи такой страницы в социальной сети?

К чему готовится блогерам, пабликам после вступления в силу закона?

Стоит сказать, что в настоящее время ответственность в виде штрафов пока не предусмотрена. Полагаем, это скоро будет исправлено путем внесения соответствующих изменений в КоАП РФ.

Но уже предусмотрено, что Роскомнадзор может обратиться к владельцу социальной сети с требованием об ограничении доступа для пользователя, который не предоставляет сведения. Для этого владелец (собственник) социальной сети должен выполнять требования государственных органов, что происходит не всегда, если владелец ― иностранное лицо.

Для блогеров же основные ограничения касаются способов монетизации. Запрет на размещение рекламы и получение донатов и пожертвований может существенно ограничить прибыль блогеров, чем вынудит подавать сведения в реестр.

Отдельно обращаем внимание, что законопроект не содержит каких-то исключений. То есть все лица, которые ведут социальные сети, в частности депутаты, мэры и иные государственные деятели, обязаны будут подавать сведения в Роскомнадзор.

Состав сведений и порядок их предоставления в Роскомнадзор должен быть установлен Правительством РФ. Учитывая, что такая обязанность у пользователя возникает с момента опубликования закона, полагаем, соответствующий акт скоро будет уже разработан Правительством РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор.