Никита Макарьев: Все лица, которые ведут соцсети, будут обязаны подавать сведения в Роскомнадзор

Никита Макарьев, старший юрист компании «Юсконсалт», отметил, что к законопроекту о блогерах много правовых вопросов, а также предположил, к чему нужно готовиться инфлюенсерам:
— Государственной Думой принят законопроект №647048-8, в соответствии с ним блогеров с аудиторией персональной страницы более 10 000 обяжут сообщать сведения в Роскомнадзор, которые позволят их идентифицировать. Если такие сведения не будут предоставлены, то блогеру запретят проводить рекламу, а также размещать свои платежные данные (например для получения донатов). При этом репостить информацию с таких страниц также будет нельзя.
По самому тексту законопроекта возникает ряд правовых вопрос, которые пока остаются без ответа.
К чему готовится блогерам, пабликам после вступления в силу закона?
Стоит сказать, что в настоящее время ответственность в виде штрафов пока не предусмотрена. Полагаем, это скоро будет исправлено путем внесения соответствующих изменений в КоАП РФ.
Но уже предусмотрено, что Роскомнадзор может обратиться к владельцу социальной сети с требованием об ограничении доступа для пользователя, который не предоставляет сведения. Для этого владелец (собственник) социальной сети должен выполнять требования государственных органов, что происходит не всегда, если владелец ― иностранное лицо.
Для блогеров же основные ограничения касаются способов монетизации. Запрет на размещение рекламы и получение донатов и пожертвований может существенно ограничить прибыль блогеров, чем вынудит подавать сведения в реестр.
Отдельно обращаем внимание, что законопроект не содержит каких-то исключений. То есть все лица, которые ведут социальные сети, в частности депутаты, мэры и иные государственные деятели, обязаны будут подавать сведения в Роскомнадзор.
Состав сведений и порядок их предоставления в Роскомнадзор должен быть установлен Правительством РФ. Учитывая, что такая обязанность у пользователя возникает с момента опубликования закона, полагаем, соответствующий акт скоро будет уже разработан Правительством РФ.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор.
Фото предоставлено компанией «Юсконсалт», автор: Антон Веселков.
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