Рекламодателям

Никита Макарьев: Все лица, которые ведут соцсети, будут обязаны подавать сведения в Роскомнадзор

Блогеров подавать сведения в реестр вынудят ограничения способов монетизации.
  • 31/07/2024, 18:00
Автор: Юлия Данилова

Никита Макарьев, старший юрист компании «Юсконсалт», отметил, что к законопроекту о блогерах много правовых вопросов, а также предположил, к чему нужно готовиться инфлюенсерам:

Никита Макарьев, старший юрист компании «Юсконсалт»— Государственной Думой принят законопроект №647048-8, в соответствии с ним блогеров с аудиторией персональной страницы более 10 000 обяжут сообщать сведения в Роскомнадзор, которые позволят их идентифицировать. Если такие сведения не будут предоставлены, то блогеру запретят проводить рекламу, а также размещать свои платежные данные (например для получения донатов). При этом репостить информацию с таких страниц также будет нельзя.

По самому тексту законопроекта возникает ряд правовых вопрос, которые пока остаются без ответа.

  • Что такое персональная страница? Определения в законопроекте, как и в других законах, нет. Соответственно, возникает вопрос: может ли быть персональная страница у организации? Судя по тому, что закон направлен на контроль за распространением информации, а в нем самом нет указания, что действует он исключительно на физических лиц, то он будет действовать и на юридические лица.
  • В РФ предусмотрен реестр соцсетей, который ведет Роскомнадзор. Однако в тексте законопроекта нет указания на то, будет ли законопроект распространять свое действие только на эти социальные сети либо на все, в том числе на запрещенный в России Instagram (Соцсеть признана в России экстремистской и запрещена. —  Ред.)
  • Законопроектом предусмотрена довольно странная формулировка «создавший такую персональную страницу пользователь социальной сети», порождающая массу вопросов о лице, который будет ответственен за передачу сведений и за соблюдение требований данного законопроекта. Например, кто будет ответственным лицом в случае продажи такой страницы в социальной сети?

К чему готовится блогерам, пабликам после вступления в силу закона?

Стоит сказать, что в настоящее время ответственность в виде штрафов пока не предусмотрена. Полагаем, это скоро будет исправлено путем внесения соответствующих изменений в КоАП РФ.

Но уже предусмотрено, что Роскомнадзор может обратиться к владельцу социальной сети с требованием об ограничении доступа для пользователя, который не предоставляет сведения. Для этого владелец (собственник) социальной сети должен выполнять требования государственных органов, что происходит не всегда, если владелец ― иностранное лицо.

Для блогеров же основные ограничения касаются способов монетизации. Запрет на размещение рекламы и получение донатов и пожертвований может существенно ограничить прибыль блогеров, чем вынудит подавать сведения в реестр.

Отдельно обращаем внимание, что законопроект не содержит каких-то исключений. То есть все лица, которые ведут социальные сети, в частности депутаты, мэры и иные государственные деятели, обязаны будут подавать сведения в Роскомнадзор.

Состав сведений и порядок их предоставления в Роскомнадзор должен быть установлен Правительством РФ. Учитывая, что такая обязанность у пользователя возникает с момента опубликования закона, полагаем, соответствующий акт скоро будет уже разработан Правительством РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор.

Фото предоставлено компанией «Юсконсалт», автор: Антон Веселков.

43

Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Роскомнадзор реестр блогеров регистрация блогеров


0
0
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Экопарк под Новосибирском почти в четыре раза увеличит прием туристов
31/07/24 18:30
Бизнес Туризм
«Лучших по профессии» выбрали в «Сибантраците»
31/07/24 18:20
Бизнес
«Пока наши мужья на СВО, нас будут насиловать»: мигранты преследуют жен бойцов СВО в селе под Новосибирском
31/07/24 17:47
Общество
АвтоВАЗ может снова повысить цены на Lada
31/07/24 17:45
Бизнес
В Новосибирске началась кампания по подготовке к зимнему содержанию дорог
31/07/24 17:30
Бизнес Город
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура

Новости компаний

Анастасия Агафонова вошла в Топ-5 рейтинга руководителей подразделений premium banking
30/07/24 15:12
Новосибирские энергетики помогли коллегам восстановить линию 110 кВ в Омской области
30/07/24 9:08
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с кешбэком на все
29/07/24 11:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших кредитов наличными
26/07/24 10:31
«АгроПРО»: номинация о тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности страны
26/07/24 10:00
Успеть за 7 дней: оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО» завершает приём заявок
25/07/24 15:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска