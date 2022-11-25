Бизнес-партнер: как найти и выстроить сотрудничество

Такое решение позволяет привлечь ресурсы и разделить обязанности. Но как правильно выстроить систему партнерства, чтобы она была максимально полезной? Разберемся, где можно найти соратника, и как оформить совместную работу.
Бизнес-партнер – физическое или юридическое лицо, которое владеет долей бизнеса или является участником конкретной сделки (проекта). По сути, это человек, который берет на себя часть функций и ответственности в рамках установленной стратегии для достижения общих целей. Необходимость в нем может возникнуть при:
Кроме того, партнерская схема может образоваться в результате взаимовыгодного слияния двух разных бизнес-направлений. В любом случае при грамотном подходе она позволяет компании выйти на новый уровень.
На что обращать внимание при выборе соратника? Для эффективного сотрудничества он должен быть экспертом в том сфере, к которой относится бизнес, или обладать уникальными знаниями. Например, один совладелец компании отлично разбирается в экономических показателях, а другой – в законодательной базе. В некоторых случаях партнер может не принимать непосредственного участия в управлении, а стать инвестором: вложить средства и получать часть прибыли.
Так или иначе, важно, чтобы с этим человеком было комфортно выстраивать отношения. Желательный набор личных качеств:
Найти надежного делового партнера – сложная задача. Но существует несколько онлайн- и офлайн-каналов.
Перед началом сотрудничества стоит проверить будущего соратника. Необходимо изучить его соцсети, а также все открытые источники, где можно найти информацию о его штрафах, состоянии бизнеса, имуществе, кредитах и так далее. Хорошо, если есть возможность поговорить с его прошлыми партнерами или коллегами.
Дальше следует переходить к оформлению договора. Этим пунктом категорически нельзя пренебрегать. Какими бы доверительными не были отношения, в бизнесе все нюансы должны быть закреплены на бумаге:
При возникновении спорных ситуаций в процессе деятельности стоит прибегать к помощи независимых посредников. Причем лучше это делать в момент зарождения конфликта. Объективная третья сторона поможет устранить разногласия и найти решение.
Ведение бизнеса совместно с партнером – эффективный способ привлечения инвестиций и свежих идей, а также разделения ответственности и обязанностей. Очень важно выбрать надежного и порядочного человека, с которым совпадают жизненные ценности. При этом необходимо четко прописать в договоре все нюансы сотрудничества и его прекращения.
Фото с сайта pixabay.com
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