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Бизнес-партнер: как найти и выстроить сотрудничество

  • 25/11/2022, 10:40
надежный партнер
Зачастую предприниматели, которые хотят запустить или расширить свой бизнес, находятся в поиске деловых партнеров.

Такое решение позволяет привлечь ресурсы и разделить обязанности. Но как правильно выстроить систему партнерства, чтобы она была максимально полезной? Разберемся, где можно найти соратника, и как оформить совместную работу.

Зачем нужен бизнес-партнер?

Бизнес-партнер – физическое или юридическое лицо, которое владеет долей бизнеса или является участником конкретной сделки (проекта). По сути, это человек, который берет на себя часть функций и ответственности в рамках установленной стратегии для достижения общих целей. Необходимость в нем может возникнуть при:

  • нехватке стартового или оборотного капитала;
  • дефиците знаний и практических навыков.

Кроме того, партнерская схема может образоваться в результате взаимовыгодного слияния двух разных бизнес-направлений. В любом случае при грамотном подходе она позволяет компании выйти на новый уровень.

На что обращать внимание при выборе соратника? Для эффективного сотрудничества он должен быть экспертом в том сфере, к которой относится бизнес, или обладать уникальными знаниями. Например, один совладелец компании отлично разбирается в экономических показателях, а другой – в законодательной базе. В некоторых случаях партнер может не принимать непосредственного участия в управлении, а стать инвестором: вложить средства и получать часть прибыли.

Так или иначе, важно, чтобы с этим человеком было комфортно выстраивать отношения. Желательный набор личных качеств:

  • стрессоустойчивость, надежность;
  • профессионализм;
  • коммуникабельность;
  • общие ценности в жизни и бизнесе.

Где найти соратника?

Найти надежного делового партнера – сложная задача. Но существует несколько онлайн- и офлайн-каналов.

Традиционные методы:

  1. Коллеги по работе. Отличный вариант, когда бизнес-идея объединяет нескольких людей, которые давно работают вместе и хорошо знают как личные, так и профессиональные качества друг друга.
  2. Клиенты и контрагенты. Так можно найти партнера, понимающего ценность продукта, вокруг которого строится общее дело, или имеющего опыт в смежной сфере.
  3. Мероприятия. Конференции, симпозиумы, ярмарки, форумы, семинары, мастер-классы, собрания ассоциаций и профсоюзов – все эти ивенты объединяют людей из разных сфер деятельности, имеющих общие интересы. Это отличная возможности завести деловые связи, найти инвесторов и клиентов.
  4. Ближний круг. В большинстве случаев родственники и близкие друзья являются не лучшим вариантом для партнерства. Им можно доверять, но границы ответственности очень размыты, поэтому чисто деловые отношения сомнительны. Стоит воспользоваться «сарафанным радио». Вполне вероятно, что-то у кого-то из родственников будет знакомый, который готов выступить партнером.

Интернет-каналы:

  1. Личный блог или страница в соцсетях. На этой площадке можно рассказывать о своих идеях и особенностях работы. Возможно, кто-то заинтересуется и предложит свое участие.
  2. Форумы и специальные сайты. Группы в соцсетях, посвященные бизнесу, тематические форумы, ресурсы для поиска партнеров – в глобальной сети много различных платформ, на которых общаются люди, занимающиеся предпринимательством.
  3. Зарубежные площадки. Они подходят, если требуется иностранный партнер, который поможет расширить границы бизнеса. Варианты – LinkedIn, XING.DE (немецкоговорящее пространство), Founder2be (сфера дизайна, маркетинга), CoFoundersLab.

Выстраивание партнерства

Перед началом сотрудничества стоит проверить будущего соратника. Необходимо изучить его соцсети, а также все открытые источники, где можно найти информацию о его штрафах, состоянии бизнеса, имуществе, кредитах и так далее. Хорошо, если есть возможность поговорить с его прошлыми партнерами или коллегами.

Дальше следует переходить к оформлению договора. Этим пунктом категорически нельзя пренебрегать. Какими бы доверительными не были отношения, в бизнесе все нюансы должны быть закреплены на бумаге:

  1. Сумма капиталовложений. Доля в бизнесе. Важно, чтобы часть каждого партнера не превышала 50%. Это позволит принимать решения коллегиально, а также в равной степени разделять риски и ответственность.
  2. Финансовый план. Следует прописать, как именно будет делиться прибыль. Не менее важно предусмотреть меры на случай убытков и форс-мажора.
  3. Алгоритм выхода из бизнеса. Нужно заранее продумать, как делить компанию, если один из партнеров решит выйти из общего дела.

При возникновении спорных ситуаций в процессе деятельности стоит прибегать к помощи независимых посредников. Причем лучше это делать в момент зарождения конфликта. Объективная третья сторона поможет устранить разногласия и найти решение.

Ведение бизнеса совместно с партнером – эффективный способ привлечения инвестиций и свежих идей, а также разделения ответственности и обязанностей. Очень важно выбрать надежного и порядочного человека, с которым совпадают жизненные ценности. При этом необходимо четко прописать в договоре все нюансы сотрудничества и его прекращения.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики : ПроБизнес

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