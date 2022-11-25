В планах ЕС исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

— Еврокомиссия наймет посредника, который просчитает общие запросы и займется поиском предложений, чтобы удовлетворить этот спрос. Страны-члены обяжут компании использовать услуги данного посредника, чтобы довести объем закупаемого им газа до 15% от их обязательств по заполнению газохранилищ в 2023 году (примерно 13,5 млрд кубометров газа в целом по ЕС), — цитирует заявление Еврокомиссии, распространенное по итогам состоявшейся неформальной встречи в Брюсселе, ТАСС.

Таким образом, ЕС обяжет свои газовые компании приобрести этот объем газа не напрямую на рынке, а через посредничество Еврокомиссии, по аналогии с закупками вакцины от COVID-19 в 2020-2021 годах.

Данное решение означает передачу странами ЕС Еврокомиссии еще одной части своих суверенных функций по выбору поставщиков энергоресурсов.

Ранее редакция сообщала, что восьмой пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций от Евросоюза включает законодательную основу для определения потолка цен на российскую нефть.

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