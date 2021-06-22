«Бизнес-Портал» банка «Открытие» признан лучшим интернет-банком для бизнеса

Такое решение принял Экспертный совет по интернет (онлайн)-банкам для бизнес-клиентов в странах СНГ и Кавказа по итогам голосования.
В начале 2021 года SME Banking Club запустил серию исследований, посвященных развитию цифровых сервисов для бизнеса в странах СНГ и Кавказа. Исследовались интернет-банкинг, мобильный банкинг, инновации, экосистемы. Целью исследований было подведение итогов 2020 года в развитии каждого из сервисов, рассмотрение ключевых трендов и кейсов, а также определение лучших банков.
По итогам исследований были составлены списки топ-20 инновационных банков и топ-20 мобильных банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа.
Сводное исследование Business Online Banking 2021 включает анализ функционала 85 интернет-банков для бизнеса в 11 странах. Каждый интернет-банк оценивался по 150 параметрам. По итогам оценки были определены по три лучших интернет-банка в каждой стране и топ-20 в регионе в целом. По сумме всех параметров «Бизнес-Портал» «Открытия» был признан наиболее качественным и удобным для клиентов.
Дмитрий Шенберг, начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц банка «Открытие»:
«Развитие каналов дистанционного обслуживания – стратегический приоритет для «Открытия», а на фоне пандемии их роль стала ключевой. Теперь интернет- и мобильный банк – это самые популярные каналы обслуживания клиентов. За 2020 год ежемесячная аудитория «Бизнес-Портала» выросла на 30%. Наш интернет-банк стал для клиентов электронным офисом, где любая операция проводится онлайн.
Мы благодарны SME Banking Club за высокую оценку наших результатов. Стандарты работы с клиентами постоянно растут, и мы рады быть активными участниками этого процесса».
SME Banking Club (SME – smallandmedium-sizedenterprises, малые и средние предприятия) – международная платформа, объединяющая банкиров для обмена информацией, аналитикой и опытом развития локальных, региональных и глобальных рынков обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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