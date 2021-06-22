Под официальное сокращение в этом году попадут около 1500 новосибирцев

— В прошлом году рынок труда Новосибирской области испытывал некое напряжение, связанное с пандемией и введением ограничительных мер: численность безработных в регионе увеличилась в 5 раз. На конец 2020 года у нас было зарегистрировано небывалое количество безработных — 72 тысячи человек. Уровень занятости в регионе составил 55%, то есть 1,27 млн человек были заняты экономической деятельностью, что для нашего региона нехарактерно. Мы начинали с 1,37 млн, то есть численность занятых, которых мы потеряли за пандемию, очевидна, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник управления занятости населения Минтруда и соцразвития Ольга Лаврова.

Во время пандемии больше всего сокращений пришлось на такие отрасли, как торговля, коммерческие услуги, гостиничный бизнес и т.д. Эта динамика была характерна для многих регионов России.

С начала 2021 года в Новосибирской области под сокращение попали уже 2000 работников, до конца года работодатели заявили о планах сократить еще около 1500 человек. Но это примерная цифра, которая может увеличиться. В основном, по словам Лавровой, речь идет о сокращениях на промышленных предприятиях (ПАО «Тяжстанкогидропресс», «Сибсельмаш» и т.д.), в финансовых организациях (банк «Открытие» и т.д), налоговой службе, а в также небольших компаниях.

— Если сравнивать с прошлым годом, то ситуация с сокращениями ухудшилась. Тут нельзя сделать однозначный вывод, что это связано только с пандемией или введением ограничительных мер. Организации проходят свои этапы развития: кто-то принял решение о несостоятельности, кто-то проводит реорганизацию, оптимизацию затрат и т.д. Например, очередная реорганизация проходит в налоговой службе, — говорит Ольга Лаврова.

При этом, по ее словам, компании области заявляют много вакансий в разных отраслях. Они говорят о готовности брать на работу возрастной персонал, сотрудников без опыта, так как испытывают большой дефицит в кадрах.

— На сегодняшний день официальный уровень безработицы в регионе — 2,9% или 36,5 тысячи человек. Наша цель — к четвертому кварталу 2021 года достичь показателя в 1,5%, — подчеркнула Лаврова. — В среднем сегодня на поиск работы у человека уходит 4 месяца.

— Кто действительно хочет найти работу, тот ее найдет: сам или с помощью службы занятости, как я уже сказала, вакансий на рынке много. На рост безработицы может оказать влияние повышение размера выплат по безработице и увеличение периода его выплаты. Именно эти факторы спровоцировали резкий рост количества обращений в центры занятости в прошлом году, — напомнила Ольга Лаврова.

Комментируя возможные последствия для рынка занятости после введения нового локдауна , который сейчас обсуждается на разных уровнях власти, эксперт отметила, что только режим ограничений на рост безработицы влияние не окажет.

Сегодня максимальная выплата по безработице в регионе составляет 14556 рублей, выплачивается в течение 3 месяцев, после этого в течение еще 3 месяцев человек может рассчитывать на выплату в размере 5400 рублей.