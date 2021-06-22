Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Сотрудничество предполагает оснащение малых космических аппаратов формата CubeSat, созданных в отделе аэрокосмических исследований (ОАИ) НГУ, аппаратурой для мониторинга гелиогеофизических параметров на низких околоземных орбитах (мониторинг «космической погоды»). Подобные аппараты будут запускаться на орбиту в рамках программы Роскосмоса «УниверСат».

— Это соглашение стало результатом нашего успешного сотрудничества с Роскосмосом, — уточнил Виталий Прокопьев, заведующий отдела аэрокосмических исследований НГУ. — В сентябре 2020 года в рамках программы «УниверСат» запустили наш спутник «НОРБИ» CubeSat 6U, на котором была установлена полезная нагрузка в интересах Росгидромета. «НОРБИ» успешно завершил этап летных испытаний, 9 месяцев аппарат выполняет на орбите все свои задачи в штатном режиме. И на этот год мы планируем запуск еще одного аппарата — «НОРБИ-2». Как и первый наш спутник, он будет собран на базе универсальной модульной платформы, разработанной совместно с нашим стратегическим партнером ОКБ «Пятое поколение».

Программа «Универсат» предоставляет возможность бесплатных запусков для аппаратов CubeSat, разработанных на базе российских университетов. Обязательное условие — разместить на спутнике полезную нагрузку для решения научно-прикладных задач государственных заказчиков Роскосмоса — Росгидромета и Минтранса России. Кроме НГУ, среди участников программы — МГУ им М.В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана и Амурский государственный университет.

На сегодняшний день группировка программы «УниверСат» составляет семь спутников, которые собирают информацию о солнечной активности, космической радиации, космических лучах и других параметрах космической погоды в дополнение к работе основной федеральной группировки спутников серии «Метеор-М».