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Бизнес-сообщество Новосибирска призвали вакцинировать сотрудников

  • 14/07/2021, 19:14
Автор:
Новости Новосибирска
Чтобы не допустить ужесточения ограничений и повторения прошлогодней остановки экономики.

— Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной кампании от COVID-19, по возможности использовать практику стимулирования работников, прошедших вакцинацию, и занять более активную и ответственную гражданскую позицию по усилению контроля за соблюдением превентивных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Строго соблюдать масочный режим и другие санитарные требования, настаивать на их соблюдении клиентами и посетителями, — говорится в открытом письме к бизнес-сообществу, поступившем в редакцию от представителей делового сообщество региона. — Данные меры позволят сдержать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и сохранить трудовой потенциал ваших коллективов, сохранить жизни тем, кто по объективным причинам не может пройти вакцинацию. Сегодня мы с вами еще способны повлиять на ситуацию. Мы должны осознанно подойти к вопросам профилактики, нужно пройти вакцинацию максимально всем, у кого нет противопоказаний. Это единственный способ остановить пандемию, снизить риски остановки предприятий, сохранить жизнь и здоровье нам и нашим близким!

Напомним, сегодня во время прямой линии губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил:

— На прошлой неделе в области пришлось остановить предприятие пищевой промышленности из-за вспышки коронавируса. Очаг был занесен из семьи: люди не соблюдали меры предосторожности, не прошли проверку, и коллектив оказался в сложной ситуации.

По его словам, пока в регионе не планируется ужесточать ограничительные меры, в том числе ограничивать деятельность хозяйствующих субъектов.

— Сегодня наша медицина, ученые, специалисты предоставили весь спектр необходимых мер для защиты личного здоровья граждан, разработаны мероприятия по мерам личной и санитарной безопасности, в регионе есть выбор вакцины. Каждый сам может себя защитить. Было бы неправильно из-за чьей-то легкомысленности или заблуждений ограничивать работу отраслей, лишать компании дохода, а людей зарплаты. Пока будем придерживаться этой тактики, — добавил Травников.

Письмо подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, председатель областного отделения «Опора России» Сергей Соколов, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин, председатель регионального отделения «Деловая Россия» Маргарита Сенькевич, председатель совета союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» Владимир Женов, руководитель окружного проектного офиса федерального партийного проекта «Единая Россия» «Локомотивы роста» в СФО Михаил Серов и координатор проекта в Новосибирской области Ириной Диденко.

По данным оперативного штаба, на утро 14 июля в регионе зарегистрированы 49 340 случаев коронавируса (+198 за сутки), в том числе у 3 445 детей. 43 037 пациентов выздоровели (+97 за сутки). Скончались еще 8 пациентов: мужчина в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 63, 72, 77, 87, 88 лет и 2 женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 180 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 784 пациента, в том числе 93 ребенка. В отделениях реанимации находятся 424 человека. На ИВЛ — 61 пациент. Всего в Новосибирской области сделаны 1 993 540 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 4 364 обращения.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : прививки от коронавируса ограничения в экономике коронавирус


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