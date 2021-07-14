«Балтика» вышла на Wildberries с безалкогольной продукцией

Пивоваренная компания «Балтика» (входит в Carlsberg Group) подписала контракт с маркетплейсом Wildberries о дистрибуции безалкогольной продукции. Для «Балтики» это пятый контракт с крупным сервисом онлайн-доставки.

Напитки, представленные на маркетплейсе будут в упаковках, включающих от 9 до 24 бутылок. Это делает приобретение товаров очень удобным, например, для поездок на дачу или вечеринок с друзьями.

Безалкогольная продукция «Балтики показала впечатляющий рост продаж в Интернете: за I квартал 2021 года на онлайн-площадках («Утконос», «Озон», «Яндекс Маркет» и «Самокат») продано столько же напитков, сколько было реализовано в Интернете за весь 2020 год, отметила пресс-служба компании.