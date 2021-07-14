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В Новосибирской области планируют в 2 раза увеличить темпы газификации

  • 14/07/2021, 19:22
Автор:
Новости Новосибирской области
После решения президента РФ о бесплатной для граждан подводке инфраструктуры к домам.

— На федеральном уровне было принято важное решение. Сначала это была инициатива «Единой России», которую поддержал президент. Я наблюдал первое полугодие за бурными дискуссиями, потому что вопрос касался денег. Откуда взять ресурсы на оплату этой инициативы? Но в итоге президент принял решение, — напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой линии. — Теперь, подводка газа к участкам жителей бесплатна. Конечно, газ будет проводиться к тем населенным пунктам, где большая труба уже есть — газопровод, отвод подведен. Я считаю, что это абсолютно оправдано и можно сделать в 2 раза быстрее: одно дело строить большую трубу в отдаленном районе, другое — провести газ большому количеству людей там, где можно это седлать быстро и просто.

Газификация Сибири может стать более массовой и бесплатной.

Отметим, что власти хотят перенаправить деньги, заложенные в областном бюджете, на строительство труб малой сети. Сегодня программа предусматривает газификацию населенных пунктов на следующих условиях: ПАО «Газпром» берет на себя строительство больших труб, а регион должен взять на себя обязательство по доведению малых труб внутри поселка.

— Подвод газа к домам, которые находятся в отдаленных населенных пунктах, — это большие деньги. Если в программе нашей газификации деньги «Газпрома» составляют 2,5 млрд рублей, то примерно 2 млрд рублей — деньги областного бюджета. Понятно, что такими темпами с учетом больших сумм газификация идет медленно. Теперь с нас снимется нагрузка по доведению газа к конкретным домохозяйствам, — говорит губернатор. — Мы приняли со своей стороны принципиальное решение, что деньги, которые были у нас запланированы под паритетное совместное финансирование, мы убирать из программы газификации не будем. Средства направим на подведение труб к тем населенным пунктам, где их еще нет. Таким образам мы надеемся в 2 раза увеличить темпы газификации в Новосибирской области.

По словам Андрея Травникова, работы стартуют во втором полугодии.

Напомним, что в 2020 году председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021-2025 годы.

Кстати, о том, что программа газификации населения может быть бесплатной для самих граждан, в августе 2020 года в интервью Infopro54 рассказывал директор ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев. Еще летом прошлого года он предложил экспертам при правительстве России возможный ресурс бесплатной газификации для населения, который заложен в финансовом механизме отрасли. Потом с аналогичным предложением в публичном пространстве начала выступать «Единая Россия».

Между тем, судя по отзывам новосибирцев в интернете, соцсетях, на Flamp, которые подключают дома к газоснабжению, ключевой проблемой сегодня являются взаимоотношения потребителей с организациями, заведующими участком «от трубы до дома». Только за эти работы компании взимают до 200 тысяч рублей, не желая расписывать свои затраты детально. Как правило, у потребителя нет возможности отказаться, так как предложение безальтернативно. В итоге получается, что подключение дома к газовой трубе в Новосибирске обходится в несколько раз дороже, чем в районе области.

Фото: pexels.com автор: Magda Ehlers

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : когда будет газ в НСО газификация в Новосибирской области


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