Бизнес-ускоритель А:СТАРТ начнет работу с 25 сентября

Акселерационный онлайн-марафон Академпарка по запуску технологических стартапов начнется 25 сентября. Прием заявок продлен до 20 сентября на сайте А:СТАРТ, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что программу откроет трехдневный интенсив с 25 по 27 сентября, занятия будут проходить полный день. Затем стартует двадцатидневный курс с групповыми тренингами и индивидуальными консультациями в вечернее время. Также в программу включены mastermind-сессии, где участники в группах будут разбирать свои кейсы и искать новые решения для развития своих проектов.

Финальные защиты проектов пройдут 29 октября. Победители будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут развивать свои стартапы при поддержке Академпарка.

Кроме того, партнер программы — венчурная студия GSD (США, Калифорния) будет работать с проектами А:СТАРТ в рамках экспертных каруселей и индивидуальных консультаций. Лучший проект по версии калифорнийских экспертов будет приглашен на онлайн-акселератор студии GSD, в финале которого команды выступят перед инвесторами Кремниевой долины.

— Меньше сухой теории, больше практических кейсов и нетворка — это по-прежнему наши ориентиры при подготовке программы бизнес-ускорителя А:СТАРТ, несмотря на то, что в этом году мы проводим его удаленно, — отметил руководитель бизнес-инкубатора Академпарка, программный директор А:СТАРТ Алексей Голубев.

Регистрация на А:СТАРТ доступна по ссылке.

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