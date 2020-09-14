Горсовет Новосибирска серьезно обновляется

По предварительным данным, в горсовете Новосибирска седьмого созыва партия «Единая Россия» может получить 22 голоса, КПРФ — 8 голосов, ЛДПР — 4, «Родина» и партия «Зеленые» — по 1 голосу. Большинство голосов избирателей на своих округах также набирают 14 самовыдвиженцев, 4 из них идут от коалиции «Новосибирск 2020». В этом списке и лидер коалиции — Сергей Бойко. В прошлом году он занял второе место на выборах мэра Новосибирска.
— По 35 округу в настоящее время идет заседание окружной избирательной комиссии, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. — Здесь проходила острая конкурентная борьба в течение всей предвыборной кампании. Большое напряжение присутствовало и при подведении итогов. Не все кандидаты справляются с эмоциями. Призываю не распространять недостоверную информацию и голословные утверждения.
Благо подчеркнула, что по округу поступали необоснованные претензии к работе участковой комиссии. Для их проверки на место выезжали представители ТИК и городской муниципальной комиссии, но нарушений в работе не было выявлено.
— По той информации, которая мне поступает, кандидат с группой поддержки ведет себя достаточно громогласно, обвиняя участковую комиссию в подтасовках и не предъявляя никаких фактических данных. Говорят, что были вбросы и нарушения, но что конкретно — никто понять не может. Хотя кандидату неоднократно предоставлялась возможность подать заявление, — говорит глава облизбиркома. — Мы получили информацию о вбросах на трех участках 35 округа. Они оснащены видеонаблюдением, все помещения хорошо просматриваются. В таких условиях вбросы сделать просто невозможно.
Судя по данным избирательной комиссии Новосибирской области, на этом участке идет борьба между единороссом Евгением Яковенко и самовыдвиженцем от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеславом Якименко. Разница между кандидатами составляет всего несколько голосов. Утром в лидерах был Якименко, а в обеду его опередил Яковенко.
Без Якименко коалиция «Новосибирск 2020» на выборах в горсовет может получить 4 места.
В горсовете шестого созыва по одномандатным округам у «Единой России» было 29 мест, у КПРФ — 7, у ЛДПР и «Родины» — по 1. Также в горсовете работали двое независимых депутатов. Кроме того, у «Единой России» было 4 места по спискам, у КПРФ — 4, у ЛДПР и «Справедливой России» — по 1.
Далеко не всем депутатам-старожилам удалось повторить результат прошлых выборов.
Не смогли пройти в горсовет седьмого созыва Игорь Салов, Иван Конобеев, Валерий Науменко, Олег Шестаков, Александр Фельдбуш, Ренат Сулейманов и т.д. — всего 17 экс-депутатов шестого созыва: 4 из ушедших представляли КПРФ, 12 — «Единую Россию», 1 — партию «Родина» (Вячеслав Илюхин избран в региональный парламент. — Ред.). Среди 26 новичков 5 официально представляют «Единую Россию», 5 — КПРФ, 3 — ЛДПР (Борис Порохов шел на выборы самовыдвиженцем, хотя изначально регистрировался от ЛДПР), 1 — партию «Родина», 13 — самовыдвиженцы.
Предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска
|Депутат
|Партия
|Проголосовало в 2015 (тыс чел)
|Депутат
|Партия
|Проголосовало в 2020
|Екатерина Митряшина
|ЕР
|2,9
|Екатерина Митряшина
|ЕР
|1536
|Евгений Лебедев
|ЛДПР
|2,3
|Евгений
Лебедев
|ЛДПР
|3086
|Георгий
Андреев
|КПРФ
|2,8
|Георгий Андреев
|КПРФ
|1833
|Игорь Салов
|ЕР
|4,1
|Ирина Беспечная
|ЛДПР
|1648
|Сергей Сухоруков
|КПРФ
|3
|Борис Порохов
|Самов.
(первоначально шел от ЛДПР)
|2650
|Антон Тыртышный
|КПРФ
|3
|Ростислав Антонов
|Самов.
|2175
|Иван Конобеев
|КПРФ
|2,2
|Антон Тыртышный
|КПРФ
|1644
|Владислав Люмин
|ЕР
|2,2
|Василий Стрекалов
|ЛДПР
|2904
|Валерий Науменко
|КПРФ
|2,1
|Владислав Люмин
|ЕР
|1652
|Олег Шестаков
|ЕР
|1,8
|Екатерина Шалимова
|Самов.
|2284
|Ирина Константинова
|ЕР
|3
|Игорь Украинцев
|«Зеленые»
|2282
|Павел Чернышёв
|ЕР
|1,7
|Степан Сафонкин
|Самов.
|1780
|Глеб Дебов
|ЕР
|3,1
|Ирина Константинова
|ЕР
|1486
|Игорь Атякшев
|ЕР
|1,7
|Павел Чернышёв
|ЕР
|1467
|Вячеслав Илюхин
|Родина
|5,6
|Елена Воронина
|ЕР
|1522
|Александр Тарасов
|ЕР
|4
|Игорь Атякшев
|ЕР
|1979
|Игорь Кудин
|ЕР
|4
|Леонид Рыбин
|Родина
|2722
|Дмитрий Асанцев
|ЕР
|6,6
|Евгений Крайнов
|ЕР
|2122
|Александр Бестужев
|ЕР
|4,1
|Александр Тарасов
|ЕР
|1831
|Дмитрий Колпаков
|ЕР
|1,9
|Игорь Кудин
|ЕР
|1959
|Сергей Моисеев
|ЕР
|3,9
|Дмитрий Асанцев
|ЕР
|2938
|Дмитрий Червов
|ЕР
|3,4
|Александр Бестужев
|ЕР
|1832
|Александр Бурмистров
|КПРФ
|3,3
|Дмитрий Колпаков
|ЕР
|1336
|Николай Тямин
|ЕР
|3,9
|Сергей Трубников
|ЕР
|1875
|Юрий Зарубин
|ЕР
|2,8
|Антон Картавин
|Самов. (коалиция)
|1869
|Андрей Аникин
|ЕР
|3
|Дмитрий Червов
|ЕР
|1873
|Кирилл Покровский
|ЕР
|3,5
|Александр Бурмистров
|ЕР
|2171
|Евгений Яковенко
|ЕР
|4,2
|Николай Тямин
|ЕР
|2482
|Алексей Джулай
|ЕР
|3,8
|Денис Кулинич
|ЕР
|2245
|Игорь Титаренко
|ЕР
|2,4
|Андрей Аникин
|ЕР
|2434
|Денис Плотников
|незав
|3,2
|Кирилл Покровский
|ЕР
|1801
|Валерий Черных
|ЕР
|2,7
|Денис Чаховский
|ЕР
|1696
|Александр Родионов
|ЕР
|3,7
|Александр Савельев
|Самов.
|1909
|Дмитрий Дамаев
|ЕР
|2,8
|Лилия Гончарова
|Самов.
|1974
|Наталья Пинус
|незав
|2,3
|Евгений Яковенко
|ЕР
|1305
|Александр Фельдбуш
|ЕР
|2,4
|Алексей Джулай
|ЕР
|3025
|Ирина Путинцева
|ЕР
|1,6
|Игорь Титаренко
|ЕР
|2440
|Юрий Фоломкин
|ЕР
|2,5
|Инна Ильиных
|ЛДПР
|2435
|Ренат Сулейманов
|КПРФ
|3,6
|Александр Мухарыцин
|Самов.
|2022
|Сергей Бондаренко
|ЕР
|3,7
|Хельга Пирогова
|Самов. (коалиция)
|1869
|Андрей Гудовский
|Самов
|1616
|Павел Горшков
|КПРФ
|2853
|Андрей Любавский
|КПРФ
|1505
|Алексей Михайлов
|КПРФ
|1564
|Наталья Пинус
|Самов.
|3901
|Светлана Каверзина
|Самов. (коалиция 2020)
|2642
|Виктор Стрельников
|КПРФ
|1973
|Антон Бурмистров
|КПРФ
|1994
|Сергей Бойко
|Самов. (коалиция 2020)
|2514
|Сергей Бондаренко
|ЕР
|2462
По данным избирательной комиссии Новосибирской области
Фото редакции
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