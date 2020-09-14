Горсовет Новосибирска серьезно обновляется

По предварительным данным, в горсовете Новосибирска седьмого созыва партия «Единая Россия» может получить 22 голоса, КПРФ — 8 голосов, ЛДПР — 4, «Родина» и партия «Зеленые» — по 1 голосу. Большинство голосов избирателей на своих округах также набирают 14 самовыдвиженцев, 4 из них идут от коалиции «Новосибирск 2020». В этом списке и лидер коалиции — Сергей Бойко. В прошлом году он занял второе место на выборах мэра Новосибирска.

— По 35 округу в настоящее время идет заседание окружной избирательной комиссии, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. — Здесь проходила острая конкурентная борьба в течение всей предвыборной кампании. Большое напряжение присутствовало и при подведении итогов. Не все кандидаты справляются с эмоциями. Призываю не распространять недостоверную информацию и голословные утверждения.

Благо подчеркнула, что по округу поступали необоснованные претензии к работе участковой комиссии. Для их проверки на место выезжали представители ТИК и городской муниципальной комиссии, но нарушений в работе не было выявлено.

— По той информации, которая мне поступает, кандидат с группой поддержки ведет себя достаточно громогласно, обвиняя участковую комиссию в подтасовках и не предъявляя никаких фактических данных. Говорят, что были вбросы и нарушения, но что конкретно — никто понять не может. Хотя кандидату неоднократно предоставлялась возможность подать заявление, — говорит глава облизбиркома. — Мы получили информацию о вбросах на трех участках 35 округа. Они оснащены видеонаблюдением, все помещения хорошо просматриваются. В таких условиях вбросы сделать просто невозможно.

Судя по данным избирательной комиссии Новосибирской области, на этом участке идет борьба между единороссом Евгением Яковенко и самовыдвиженцем от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеславом Якименко. Разница между кандидатами составляет всего несколько голосов. Утром в лидерах был Якименко, а в обеду его опередил Яковенко.

Без Якименко коалиция «Новосибирск 2020» на выборах в горсовет может получить 4 места.

В горсовете шестого созыва по одномандатным округам у «Единой России» было 29 мест, у КПРФ — 7, у ЛДПР и «Родины» — по 1. Также в горсовете работали двое независимых депутатов. Кроме того, у «Единой России» было 4 места по спискам, у КПРФ — 4, у ЛДПР и «Справедливой России» — по 1.

Далеко не всем депутатам-старожилам удалось повторить результат прошлых выборов.

Не смогли пройти в горсовет седьмого созыва Игорь Салов, Иван Конобеев, Валерий Науменко, Олег Шестаков, Александр Фельдбуш, Ренат Сулейманов и т.д. — всего 17 экс-депутатов шестого созыва: 4 из ушедших представляли КПРФ, 12 — «Единую Россию», 1 — партию «Родина» (Вячеслав Илюхин избран в региональный парламент. — Ред.). Среди 26 новичков 5 официально представляют «Единую Россию», 5 — КПРФ, 3 — ЛДПР (Борис Порохов шел на выборы самовыдвиженцем, хотя изначально регистрировался от ЛДПР), 1 — партию «Родина», 13 — самовыдвиженцы.

Предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска

Депутат Партия Проголосовало в 2015 (тыс чел) Депутат Партия Проголосовало в 2020 Екатерина Митряшина ЕР 2,9 Екатерина Митряшина ЕР 1536 Евгений Лебедев ЛДПР 2,3 Евгений Лебедев ЛДПР 3086 Георгий Андреев КПРФ 2,8 Георгий Андреев КПРФ 1833 Игорь Салов ЕР 4,1 Ирина Беспечная ЛДПР 1648 Сергей Сухоруков КПРФ 3 Борис Порохов Самов. (первоначально шел от ЛДПР) 2650 Антон Тыртышный КПРФ 3 Ростислав Антонов Самов. 2175 Иван Конобеев КПРФ 2,2 Антон Тыртышный КПРФ 1644 Владислав Люмин ЕР 2,2 Василий Стрекалов ЛДПР 2904 Валерий Науменко КПРФ 2,1 Владислав Люмин ЕР 1652 Олег Шестаков ЕР 1,8 Екатерина Шалимова Самов. 2284 Ирина Константинова ЕР 3 Игорь Украинцев «Зеленые» 2282 Павел Чернышёв ЕР 1,7 Степан Сафонкин Самов. 1780 Глеб Дебов ЕР 3,1 Ирина Константинова ЕР 1486 Игорь Атякшев ЕР 1,7 Павел Чернышёв ЕР 1467 Вячеслав Илюхин Родина 5,6 Елена Воронина ЕР 1522 Александр Тарасов ЕР 4 Игорь Атякшев ЕР 1979 Игорь Кудин ЕР 4 Леонид Рыбин Родина 2722 Дмитрий Асанцев ЕР 6,6 Евгений Крайнов ЕР 2122 Александр Бестужев ЕР 4,1 Александр Тарасов ЕР 1831 Дмитрий Колпаков ЕР 1,9 Игорь Кудин ЕР 1959 Сергей Моисеев ЕР 3,9 Дмитрий Асанцев ЕР 2938 Дмитрий Червов ЕР 3,4 Александр Бестужев ЕР 1832 Александр Бурмистров КПРФ 3,3 Дмитрий Колпаков ЕР 1336 Николай Тямин ЕР 3,9 Сергей Трубников ЕР 1875 Юрий Зарубин ЕР 2,8 Антон Картавин Самов. (коалиция) 1869 Андрей Аникин ЕР 3 Дмитрий Червов ЕР 1873 Кирилл Покровский ЕР 3,5 Александр Бурмистров ЕР 2171 Евгений Яковенко ЕР 4,2 Николай Тямин ЕР 2482 Алексей Джулай ЕР 3,8 Денис Кулинич ЕР 2245 Игорь Титаренко ЕР 2,4 Андрей Аникин ЕР 2434 Денис Плотников незав 3,2 Кирилл Покровский ЕР 1801 Валерий Черных ЕР 2,7 Денис Чаховский ЕР 1696 Александр Родионов ЕР 3,7 Александр Савельев Самов. 1909 Дмитрий Дамаев ЕР 2,8 Лилия Гончарова Самов. 1974 Наталья Пинус незав 2,3 Евгений Яковенко ЕР 1305 Александр Фельдбуш ЕР 2,4 Алексей Джулай ЕР 3025 Ирина Путинцева ЕР 1,6 Игорь Титаренко ЕР 2440 Юрий Фоломкин ЕР 2,5 Инна Ильиных ЛДПР 2435 Ренат Сулейманов КПРФ 3,6 Александр Мухарыцин Самов. 2022 Сергей Бондаренко ЕР 3,7 Хельга Пирогова Самов. (коалиция) 1869 Андрей Гудовский Самов 1616 Павел Горшков КПРФ 2853 Андрей Любавский КПРФ 1505 Алексей Михайлов КПРФ 1564 Наталья Пинус Самов. 3901 Светлана Каверзина Самов. (коалиция 2020) 2642 Виктор Стрельников КПРФ 1973 Антон Бурмистров КПРФ 1994 Сергей Бойко Самов. (коалиция 2020) 2514 Сергей Бондаренко ЕР 2462

По данным избирательной комиссии Новосибирской области

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