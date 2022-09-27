Бизнес в стиле ЗОЖ

ООО «Здоровое питание» — новосибирская компания-производитель и поставщик продуктов для здорового питания. В ассортиментной линейке — полезные снэки, сухофрукты, масла, суперфуды, сладости без сахара и другие продукты для здорового образа жизни.

Мы поговорили с одним из собственников ООО «Здоровое питание» Ириной Хомичевой о том, какие инструменты продвижения наиболее эффективны для B2B, как санкционное давление сказалось на рынке здорового питания и как продавать на экспорт в 2022 году.

Акцент на экспорт

— Ирина, с чего началась компания «Здоровое питание»?

— Компания была основана более 20 лет назад учеными-химиками и микробиологами. Все началось с идеи создавать уникальные продукты питания, которые бы поддерживали эндокринные, барьерные, адаптационные и метаболические функции организма.

Сегодня компания располагается в экологически чистом районе Новосибирска в селе Новолуговое. Дистанционно мы сотрудничаем со специалистами из разных уголков мира.

— Кто ваш основной покупатель? Какое направление является для вас ведущим, а какое — перспективным?

— Основной покупатель — B2B-сегмент. Мы работаем с региональными и федеральными торговыми сетями. Развивались последовательно, «ступенями»: сначала освоили региональный уровень в Сибирском федеральном округе и экспорт в зоне Таможенного союза (ТС). Затем вышли на другие федеральные округи, покорили розничные сети всероссийского масштаба, вышли на международные продажи вне зоны ТС. Сейчас ведем большую работу по укреплению экспортного направления.

Сейчас мы занимаемся расширением продуктовой линейки и совместными разработками со специализированными сообществами: последователями кетодиеты, биохакинга, профессиональными спортсменами.

— У компании достаточно широкая география продаж?

— Да, мы представлены во всех крупных городах России — от Калининграда до Владивостока. Если говорить об экспорте, то это страны таможенного союза: Казахстан, Киргизия, Белоруссия. Недавно мы участвовали в выставке Caspian Agro в Баку, где заключили контракт с целевым партнером. Надеемся, что в скором времени наша продукция появится и в Республике Азербайджан.

Также мы активно работаем с маркетплейсами, благодаря чему полезная еда доступна по всему миру.

— Поделитесь вашим опытом участия в Caspian Agro, можно ли сказать, что экспонирование на международных выставках — это эффективный способ расширения географии?

— Да, для нас этот инструмент отлично сработал. С 18 по 20 мая 2022 года наша компания принимала участие в 15-й Азербайджанской международной выставке Caspian Agro — это крупнейшая международная выставка в сфере сельского хозяйства. Мы экспонировались на коллективном стенде новосибирских производителей, который был организован Центром поддержки экспорта Новосибирской области на базе центра «Мой бизнес».

Благодаря участию в выставке при содействии регионального ЦПЭ наша компания познакомила со своей продукцией представителей азербайджанского бизнеса. Но самое главное — мы заключили экспортный контракт с дистрибьютором AZ DIABET. Рассчитываем, что в ближайшее время наши продукты будут представлены и в Республике Азербайджан.

ЗОЖ — не просто тренд

— В последние годы популярен ЗОЖ, в связи с этим отмечаете ли вы повышение спроса на ваши продукты для здорового питания? Или все еще необходимо знакомить аудиторию с концепцией суперфуда, пользой клетчатки и натуральных масел?

— Рынок здорового питания у нас является растущим. Пандемия содействовала тому, что количество осознанных людей, понимающих, что фундаментом здоровья является питание, резко возросло. Особенно избирательное поведение на рынке характерно для молодежи. Для них ЗОЖ — это не просто тренд. Потребитель научился читать состав и предъявляет все больше требований к натуральности и «чистоте» продуктов.

— Какие методы продвижения вы используете? Какие инструменты для вас наиболее эффективны, а от каких вы отказались?

— Считаю, что нет плохих инструментов, просто необходим творческий подход в применении и системный тест гипотез. Важно и нужно пробовать новое! Сейчас активно продвигаемся онлайн. Интернет позволяет быстро получить обратную связь от покупателей, это очень ценно в контексте работы над расширением ассортимента.

Работаем над развитием аккаунтов в социальных сетях. Тут мы выступаем не только как компания-производитель, но и как эксперты в своей области, готовые вести просветительскую и образовательную деятельность среди наших подписчиков.

Если говорить об офлайн-продвижении, то мы уделяем большое внимание взаимодействию с нашей аудиторией на различных спортивных и массовых мероприятиях.

— Согласны ли вы с тем, что будущее за e-commerce? Расскажите о вашем опыте работы на международных онлайн-площадках.

— Мы активно развиваем это направление и уже представлены на многих маркетплейсах. Так, в октябре 2020 года наша компания получила услугу в центре «Мой бизнес» по содействию в размещении на Aliexpress. В результате открыли личный кабинет, разместили карточки с товарами и начали продавать продукцию потребителям. Благодаря поддержке «Моего бизнеса» разместились и на Ebay, что расширило нашу географию до масштабов всего мира.

В центре «Мой бизнес» мы регулярно консультируемся по актуальным мерам поддержки. Участвовали во многих программах: разместились на маркетплейсах, компенсировали затраты на регистрацию товарного знака. Сотрудники компании регулярно посещают обучающие мероприятия по вопросам финансов, маркетинга, продаж, управления.

На перспективу: диверсификация и адаптация

— В 2022 году рынок претерпевает большие изменения. Расскажите, поменялось ли что-то в вашей сфере? Ощущаете ли вы на себе санкционное давление?

— Весной ощущалась волатильность на рынке сырья, были перебои с поставками некоторых ингредиентов, столкнулись с нехваткой деталей для оборудования. Часть покупателей, у которых была существенная импортозависимость и основные поставки из «недружественных» стран, попросту ушли с рынка.

Мы заменили ряд ингредиентов, нашли местного «Кулибина», который специально для нас выточил необходимые детали, открыли для себя новые каналы сбыта, обучились методам антикризисного управления.

Сейчас выживает и растет тот, кто умеет быстро адаптироваться. Для этого необходима сильная команда топ-менеджмента, которая готова к динамическим переменам, умеет осмыслять свой ресурс и видеть новые возможности.

— Какие планы на ближайший год?

— Во внешней деятельности — это диверсификация по продуктам, странам и каналам сбыта. Если говорить о внутренних процессах, то это проведение глубокой кадровой работы, внедрение новых стандартов качества, разработка специализированных линеек продуктов, которые действительно бодрят и вдохновляют.

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а около 500 клиентов открывают свое дело. Горячая линия центра: 8 (800) 600-34-07, сайт.

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