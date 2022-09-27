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Под следствием оказался еще один депутат регионального парламента Новосибирской области

  • 27/09/2022, 10:57
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Под следствием оказался еще один депутат регионального парламента Новосибирской области
Он задержан по подозрению в получении взятки.

В отношении депутата Законодательного Собрания, председателя комиссии по экологии и экс-сенатора Владимира Лаптева Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, он задержан, а в его доме проходит обыск. Эта информация со вчерашнего вечера распространяется в соцсетях и пабликах Новосибирска. Официально правоохранительные структуры ее не комментируют.

В комитетах заксобрания перетасовали председателей

Новосибирские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Лаптев подозревается в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии. Судя по сайту Заксобрания, в комиссию входят следующие депутаты: Анастасия Андронова, Александр Барсуков, Ирина Диденко, Роман Казаков, Ильгиза Лотфуллина, Николай Мочалин, Роман Мурзин, Евгений Покровский, Елена Спасских, Денис Субботин, Игорь Умербаев и Александр Щербак. А также два заместителя — Сергей Конько и Юрий Кошкин. Кошкин и Лаптев работают в комиссии на профессиональной основе, то есть получают за свою работу зарплату.

Владимир Лаптев представляет в региональном парламенте партию «Единая Россия». Избран по округу №3. Также работал депутатом в 4, 5 и 6 созывах. С 2015 года по 2020 год — член совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Новосибирской области. По данным, размещенным на сайте регионального парламента, Владимир Лаптев в 2021 году заработал 2,9 млн рублей. У него в собственности дом 368 кв метров, земельный участок 318 кв м и гараж — 25 кв м. У несовершеннолетнего ребенка участки площадью 1420 кв м и 796 кв м, а также объект — 210 кв м и квартира 28.7 кв м.

— Конечно, я в курсе ситуации. Планируем предпринимать те действия, которые нам прописывает устав. Если сейчас это идет в том направлении, а я в этом даже не сомневаюсь, приостанавливаем членство в партии, а потом в ходе следствия, когда будут доказательства, предпринимаем другие меры, — пояснил редакции первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов. — Что сказать? Сказать то мне нечего. Видите, как бывает. Сами понимаете: закон для всех един. Все будем отвечать по закону.

Напомним, Лаптев может стать пятым депутатом в нынешнем созыве регионального парламента, к которому возникли вопросы у правоохранительных органов. Ранее за мошенничество с госсубсидией мандата были лишены Александр Морозов и Валентин Сичкарев. Позже за махинации с банковской картой помощника был задержан депутат Глеб Поповцев. В сентябре у следствия возникли вопросы к Ивану Сидоренко. Позже сообщалось, что он признал свою вину и возместил ущерб бюджету в размере более 160 млн рублей.

Все вышеперечисленные депутаты также представляли в парламенте партию «Единая Россия».

Стоит также отметить, что в последнее время между региональным парламентом и правительством Новосибирской области установились довольно напряженные отношения.

 

Ранее редакция сообщала, что в Москве решением суда был задержан экс-депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество с бюджетными средствами Задержание депутата


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