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Бизнес восстановился и охотно берет кредиты на развитие

  • 18/05/2023, 16:49
В Новосибирском отделении Сбербанка отмечают рост кредитного портфеля.

Бизнес восстановился и охотно берет кредиты на развитие— По итогам первого квартала 2023 года мы чувствуем себя на рынке уверенно, все показатели бизнеса растут. Портфель крупного и среднего бизнеса Новосибирского Сбербанка вырос почти на 30%, по сравнению с первым апрелем 2022 года, и составил 86 млрд рублей. Портфель малого бизнеса показал аналогичную динамику и составил 17 млрд, — сообщил на пресс-конференции управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов. — Это очень позитивная динамика. На мой взгляд, это говорит о том, что предприниматели с уверенностью смотрят в будущее, бизнес восстановился и охотно берет кредиты на развитие и на пополнение оборотных средств.

Ключевым фактором этого роста, по его словам, стали программы господдержки, на которые бизнес качественно отреагировал. По итогам 2022 года по госпрограммам отделение выдало 13 млрд рублей кредитов, а по итогам первого квартала 2023-го — уже 328 кредитов на 8 млрд, то есть более половины результата прошлого года. По сравнению с первым кварталом 2022 года объем кредитования вырос в 3 раза.

— Существенная доля льготного кредитования приходится на АПК, где есть сезонность: в первом квартале 2023 года мы выдали 142 кредита на 2 млрд рублей, — подчеркнул банкир.

К знаковым коммерческим сделкам Николай Шилов отнес кредитование покупки ТЦ «Сибирский молл» и бизнес-центра «Новая высота».

— Кроме того, мы стараемся делать жизнь горожан проще и лучше, — рассказал Шилов. — В 2021 году Сбер профинансировал покупку 150 автобусов на газомоторном топливе, в этом году мы выиграли конкурс мэрии Новосибирска по предоставлению в лизинг 120 троллейбусов (5 млрд рублей). Все это позволяет улучшать качество городской инфраструктуры. Мы прокредитовали приобретение 50 единиц спецтехники для уборки города (700 млн рублей). Надеюсь, что это только первая партия — современный транспорт должен ездить по чистым и качественным дорогам.

Серьезную долю в портфеле отделения занимают кредиты строительной отрасли — это особенность Новосибирской области.

— Новосибирск является лидером по развитию строительной отрасли за Уралом, и темпы его развития на этом рынке схожи с регионами Центральной России: Москва, Санкт-Петербург и Сочи, — говорит Николай Шилов. — Несмотря на ужесточение конкуренции в сегменте банковского финансирования отрасли наш банк остается в числе лидеров рынка. В 2022 году только в Новосибирской области мы профинансировали около 60 новых проектов на сумму более 22 млрд рублей или строительство около 700 тысяч кв. м.

В сегменте малого бизнеса банк активно развивает онлайн-кредитование. На сегодняшний день эта категория клиентов дистанционно получает уже 65% кредитов.

— Мы стараемся отвечать современным веяниям и потребностям бизнеса, которому деньги нужны здесь и сейчас, — подчеркнул Шилов.

Всего в первом квартале 2023 года в новосибирском Сбере открыли счета около 4000 новых клиентов малого бизнеса, что на 5% больше, чем в первом квартале 2022 года.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбербанк Сбер кредиты банки


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