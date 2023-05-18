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Будущие квартиры заемщики оценивают в дополненной реальности

  • 18/05/2023, 16:53
Новым сервисом Сбербанка при получении ипотечного кредита в Новосибирске воспользовались уже более 1000 человек.

Будущие квартиры заемщики Сбера оценивают в дополненной реальности— Сейчас банки на рынке жилья конкурируют сервисом, — отметил на пресс-конференции управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов. — Мы активно внедряем технологию дополненной реальности для заемщиков, которые приходят за ипотекой. Сегодня оцифрованы уже более 1000 квартир, которые клиент может не просто посмотреть на чертежах и в буклетах, а реально представить себя внутри будущего жилья, с планировкой и мебелью, — говорит Николай Шилов. — Мы даем клиентам возможность почувствовать себя владельцем нового жилья, оценить покупку в эмоциональном плане. Думаю, что до конца года в банке будут оцифрованы около 5000 квартир.

Банк активно работает с застройщиками: 113 новосибирских компаний выдают льготные кредиты с дополнительными скидками по программе Сбера.

По мнению банкира, сейчас рынок переживает очередной ипотечный бум. С начала года новосибирский Сбер выдал уже 22,2 млрд рублей ипотеки, на 23% больше, чем в первом квартале 2022 года. Всего ипотечный портфель отделения составляет около 200 млрд рублей, причем почти 40% заявок поступают через платформу «ДомКлик». 33% от всего портфеля — это господдержка. Существенную долю также занимает ипотека на вторичном рынке.

Из новых трендов — рост популярности кредитования на индивидуальное жилищное строительство. На покупку этой категории жилья на первичном рынке Сбер только в первом квартале выдал более 400 млн рублей — в 7,5 раз больше, чем в первом квартале прошлого года.

— Ипотека пользуется популярностью, и это подтверждают данные Росстата: в регионе растет средняя зарплата, люди начинают думать о покупке жилья. Это связано с развитием господдержки и сервисов, которые позволяют получить ипотеку достаточно быстро, — рассуждает Николай Шилов.

Банкир отметил, что ждет сохранения роста кредитования покупки ИЖС.

— Я вижу, что все больше людей предпочитают покупать жилье за городом. Во-первых, это объясняется привычкой, сформированной за время пандемии, — люди оценили преимущество жизни в ИЖС. Во-вторых, цена на ИЖС более комфортна, чем стоимость квадратного метра в многоквартирном доме в городе, — поясняет он. — Так что все зависит от приоритетов: готов ли человек тратить больше времени на дорогу, но жить за городом, или нет.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер недвижимость ипотека


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